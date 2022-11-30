Чого категорично не можна робити, якщо смартфон впав у сніг
З дня на день може випасти сніг, адже календарна зима вже от-от почнеться. Всі ми полюбляємо постійно користуватися смартфоном, чи то в приміщенні, чи на вулиці. Перебуваючи на вулиці, а особливо в рукавицях, чи коли руки сильно замерзли, можна ненароком випустити гаджет на землю. Якщо смартфон впав у снігову кучугуру, то є ряд правил, яких потрібно неухильно дотримуватись, щоб не знищити пристрій остаточно.
Є як мінімум п’ять рекомендацій, якими експерти радять не нехтувати
Якщо телефон впав у сніг, то є велика ймовірність, що всередину динаміку, мікрофона, і всіх роз’ємів потраплять його залишки. В жодному разі не можна заходити в той момент зі смартфоном у тепле приміщення. Сніг швидко розтане і вода просочиться всередину гаджета. Ось, що треба робити:
- Акуратно витрусити сніг з усіх роз’ємів.
- Почистити його залишки вушними паличками, чи сірниками або зубочистками. В жодному разі не можна використовувати металеві предмети.
- Почекати мінімум кілька годин перш ніж ставити телефон на зарядку.
Якщо ви прийдете додому з вулиці і одразу ж спробуєте розігріти телефон, або поставити його на зарядку, то всередині утвориться конденсат. Він призведе до окислення деталей і для дорогого ремонту, або й зовсім безповоротної поломки.
Названо кілька порад, як подовше зберегти заряд смартфона
Також до теми смартфонів. Названо кілька нюансів, які допоможуть довше зберегти акумулятор зарядженим. Це особливо актуально в період довгих відключень електроенергії. Отже:
- Зберігайте телефон у теплі, в холоді батарея швидше розряджається.
- Вимкніть всі автооновлення, автозавантаження в телеграмі, тощо.
- Включіть темну тему, щоб екран споживав менше енергії.
Для крайніх випадків ввімкніть “Режим політ” в такому випадку смартфон може протримати навіть тиждень без підзарядки.
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