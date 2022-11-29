ПриватБанк сделал важное объявление для всех владельцев кредиток и кредитных лимитов

ПриватБанк имеет наибольшее число клиентов в Украине. Большинство украинцев имеют карточку “Универсальная”, на которой открыт кредитный лимит. Этими деньгами можно воспользоваться в течение определенного льготного периода без процентов. А еще кредитка позволяет пользоваться услугами “Оплата частями” и “Мгновенная рассрочка”. Это удобные формы кредитования, где в первом совсем нет никаких процентов и переплат, а во втором лишь 2,9%. Так вот, ПриватБанк сделал важное заявление. С середины ноября процентная ставка по “Мгновенной рассрочке” будет изменена.

Процент за пользование кредитом будет уменьшен

Банк принял решение снизить процент за пользование кредитом “Мгновенная рассрочка” с 2,9% до 1,9%. Это позволит людям еще более выгодно покупать те товары, приобрести которые у них пока нет финансовой возможности.



“С 21 ноября процентная ставка по кредиту “Мгновенная рассрочка” будет уменьшена до 1,9%. Товары и услуги становятся доступнее для наших клиентов. Совершить покупку можно в любом магазине-партнере. К тому же вы можете самостоятельно решить, на какое количество платежей разбить сумму (до 25 платежей)”, – указывается на сайте банка.

Это действительно удобно, ведь можно приобрести товар и оплачивать его частями без существенных переплат. Контролировать количество произведенных платежей можно в мобильном приложении Приват24 в разделе Кредиты.

Проценты за пользование кредитным лимитом возвращены в полном объеме

Ну и стоит заметить, что уже не действуют никакие льготные условия для тех, кто пользуется кредитными лимитами. В первые дни войны можно было отдавать деньги частично, по желанию, по возможности, а еще по пониженным процентам. Сейчас все нужно возвращать вовремя и в нужном объеме. В противном случае будет накапливаться пеня и все другие неприятные вещи, связанные с невыплаченным кредитом.