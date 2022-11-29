Грудневі магнітні бурі: які дні будуть найнебезпечнішими

Магнітні бурі – це космічне явище, під час якого люди можуть відчувати погіршення самопочуття, головні болі, сонливість та інші неприємні симптоми. А у декого в ці дні можуть навіть загостритися хронічні хвороби.

Астрологи розповіли, що в грудні на нас чекає аж 4 магнітні бурі. Вони викличуть надзвичайну геомагнітну активність на поверхні Землі і спричинять погіршення стану переважно у метеозалежних людей.

Календар магнітних бур

1-3 грудня – магнітна буря середньої потужності;

8-9 грудня – незначні магнітні коливання;

15-17 грудня – магнітна буря середньої інтенсивності;

21-23 грудня – ледь відчутні магнітні коливання.

Які симптоми викликає магнітна буря

Якщо магнітна буря невеликої інтенсивності, самопочуття може погіршитися лише у метеочутливих людей, а також у людей похилого віку та носіїв хронічних захворювань. Здорові люди також можуть відчути нижченаведені симптоми, але тільки під час сильної магнітної бурі.

Основні симптоми, які спричиняють магнітні бурі:

запаморочення та головний біль;

депресія, апатія, різка зміна настрою;

порушення серцевого ритму та перепади тиску;

сонливість протягом дня, а вночі безсоння;

ломота в тілі;

біль у суглобах;

тривожність та агресивність;

швидка втомлюваність і слабкість;

погана концентрація уваги;

більш виражені прояви хронічних захворювань.

Як послабити симптоми, викликані магнітною бурею

Лікарі акцентують увагу на здоровому способі життя, якого потрібно притримуватися під час магнітних бур. Йдеться перш за все про здоровий сон та харчування, прогулянки на свіжому повітрі і особливо відсутність стресових факторів. Не варто ні з ким конфліктувати та виявляти агресію, натомість більше відпочивати, читати спокійні книжки та проводити час із приємними людьми.

Якщо самопочуття ускладнює ранкові підйоми, можна прийняти контрасний душ, зробити пробіжку чи просто прогулятися. А увечері, щоб швидше заснути та добре виспатися, прийняти гарячу ванну із морською сіллю та травами.

Людям із хронічними захворюваннями під час магнітних бур не варто перевантажувати себе роботою та домашніми клопотами, більше відпочивати. Не зайвим буде також запастися всіма необхідними ліками та постійно носити їх із собою.