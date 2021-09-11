ПриватБанк випадково закрив рахунок клієнта та заблокував сотні тисяч гривень

ПриватБанк розірвав договір із клієнтом та закрив його рахунки, заморозивши на них 400 тис. грн, через звичайну помилку працівника. На додаток, фінустанова не може самостійно виправити ситуацію, адже припинення обслуговування клієнта пов’язане із процедурою державного фінмоніторингу. Детальніше про свою пригоду із банком розповів сам постраждалий – засновник сервісу для таксистів Drivers.





Чоловік повідомив, що співпрацює із Приватом ще з 2018 року і до цього моменту жодних проблем не виникало.

«Мій бізнес має одну особливість – це велика кількість транзитних коштів на рахунках. Таким чином річний оборот у нас перевищує дозволений законом приблизно на 7 мільйонів гривень. Та оскільки гроші все ж транзитні, за рамки закону ми ніколи не виходили», – пояснив клієнт.

ФОП українця щороку проходив внутрішню перевірку ПриватБанку без проблем. Бізнесмен просто надавав фінустанові документи, які підтверджували надлишок обороту. Однак цього року все було інакше. Менеджер банку чомусь попросив чоловіка надати зовсім інші документи, а саме інвойси. Мова йде про перелік послуг і товарів, дані про відправників коштів і їх отримувачів, податки тощо.

«Ми надали працівнику банку папери, які він просив. А вже через добу з нами розірвали усі договори та закрили рахунки. Виявилося, що потрібно було і цього року підтвердити документально надлишковий оборот, та менеджер не просив цього документу. Натомість він вимагав лише інвойси. Фінансовий моніторинг не отримав необхідних документів з обґрунтуванням надлишку обороту, і вочевидь вирішив, що їх у нас просто немає. В результаті наше співробітництво з банком припинили в примусовому порядку», – скаржиться бізнесмен.

Також українець уточнив відділення банку, де його так некваліфіковано обслужили. Це київська філія ПриватБанку №39 на Повітрофлотському проспекті.

У відповідь на скаргу клієнта, у ПриватБанку пообіцяли розібратися в ситуації та відновити справедливість.