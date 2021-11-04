Vodafone підіймає тарифи для користувачів 4G

Вітчизняний ринок телекомунікацій потерпає від катастрофічного недофінансування. Джерело проблеми українські оператори бачать насамперед у низьких тарифах на послуги зв’язку, стверджуючи, що розвиток нових напрямків неможливий без додаткових грошових вливань.





Як зазначив Василь Лацанич, голова телеком-напрямку у NEQSOL Holding, що володіє Vodafone, українські послуги зв’язку наразі є найдешевшими у світі. На думку спеціаліста, із такими обмеженими фінансовими можливостями вітчизняні оператори просто не можуть нормально розвиватися та вдосконалювати власний сервіс. Отож телекомунікаційний ринок України неодмінно повинен дорожчати.

Останньою краплею для Vodafone на шляху до підвищення тарифів стало впровадження 3G та 4G. Щоб запропонувати своїм клієнтам швидкісний мобільний інтернет нового покоління компанії довелося витратити чималі кошти. Тож не дивно, що оператор саме зараз всерйоз заговорив про збільшення вартості своїх послуг.

Ще одним фактором, який спонукає керівництво оператора до підвищення тарифів є інфляція. Щоб підіймати заробітну плату працівникам, купувати та розвивати нові технології потрібен вищий дохід. А в цьому компанії наразі можуть допомогти лише абоненти.

У Vodafone розповіли, що вже зараз активно обговорюють стратегію, яка дозволить підвищити середньомісячний дохід компанії від одного абонента. Натомість оператор збирається запропонувати українцям пакети з набагато ширшим переліком послуг, ніж зараз.

Подорожчання своїх послуг телеком-оператор анонсує вже на наступний 2022 рік. Наскільки саме виростуть розцінки у Vodafone поки що не повідомили. Позатим у компанії підкреслили, що за останні кілька років, не зважаючи на появу великої кількості нових послуг, впровадження мобільного інтернету 3G і 4G, тарифи жодного разу так і не підвищили. Тож рішення оператора про збільшення ціни послуг є цілком логічним й обґрунтованим, та аж ніяк не повинно викликати обурення у користувачів.