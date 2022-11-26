Суд обязал Монобанк не взимать с клиента потраченный им кредитный лимит

Интересная история случилась с Монобанком и одним из его клиентов. Еще в 2018 году последний обратился в банк с желанием оформить кредит. Ему открыли счет, на котором было 45 000 гривен кредитного лимита. Клиент подписал анкету-договор, в которой было подтверждено, что он открыл в банке счет. В дальнейшем клиент должен был распоряжаться деньгами на общих условиях. То есть помнить о ежемесячном платеже и льготном периоде в течение которого можно вернуть деньги не переплачивая проценты за их пользование. И вот, прошло несколько лет, клиент кредит не возвращал, да еще и накопил множество процентов. В общей сложности его задолженность составляет более 58 000 гривен. Дело дошло до суда.

Суд оправдал клиента и разрешил не возвращать эти деньги

Суд оправдал клиента, ведь банк не предоставил документальных подтверждений того, что сумма в размере 45 000 гривен была выдана, как кредит. Также не было никаких документов вообще об оформлении кредита, а только об открытии счета в банке. А еще, каким-то чудом отсутствуют какие-либо данные о движении средств на счете. Банк может обжаловать это решение в апелляционном судье, но ситуация обернулась не в его пользу.

Сейчас украинцы меньше оформляют кредиты, чем в предыдущие годы

Во время войны украинцы стали гораздо меньше брать кредиты. То есть люди продолжают пользоваться кредитными лимитами, рассчитываясь этими деньгами просто в пределах бытовых нужд. Но перестали оформлять ипотеки, кредиты на приобретение техники. В общем, только за период июля-сентябрь 2022 года было оформлено более миллиона меньше кредитных договоров чем в идентичный период прошлого года.

Что касается внесения месячных платежей по кредитным лимитам, то банки говорят, что ситуация оптимистичная. Льготные каникулы уже завершились, но владельцы кредиток в большинстве своем не просрочивают платежи и не накапливают долги и проценты за пользование кредитом.