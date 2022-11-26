Суд зобов’язав Монобанк не стягувати з клієнта витрачений ним кредитний ліміт

Доволі цікава історія трапилася з Монобанком та одним з його клієнтів. Ще у 2018 році останній звернувся до банку з бажанням оформити кредит. Йому відкрили рахунок на котрому було 45 000 гривень кредитного ліміту. Клієнт підписав анкету-договір в якій було підтверджено, що він відкрив в банку рахунок. Надалі, клієнт повинен був розпоряджатися грішми на загальних умовах. Тобто пам’ятати про щомісячний платіж, та пільговий період протягом якого можна повернути гроші не переплачуючи відсотки за їх користування. І ось, пройшло кілька років, клієнт кредит не повертав, та ще й накопичив безліч відсотків. Загалом його заборгованість становить понад 58 000 гривень. Справа дійшла до суду.

Суд виправдав клієнта і дозволив не повертати ці гроші

Суд виправдав клієнта, адже банк не надав жодних документальних підтверджень того, що сума у розмірі 45 000 гривень була видана, як кредит. Також, не було ніяких документів взагалі про оформлення кредиту, а лише про відкриття рахунку в банку. А ще, якимось дивом відсутні будь-які дані про рух коштів на рахунку. Банк може оскаржувати це рішення в апеляційному судді, але наразі ситуація повернулась не в його користь.

Наразі українці менше оформлюють кредити ніж у попередні роки

Під час війни українці стали набагато менше брати кредитів. Тобто люди продовжують користуватися кредитними лімітами розраховуючись цими грішми просто в межах побутових потреб. Але перестали оформлювати іпотеки, кредити на придбання техніки тощо. Загалом, лише за період липень-вересень 2022 року було оформлено на понад мільйон менше кредитних договорів ніж у ідентичний період минулого року.

Щодо внесення місячних платежів по кредитних лімітах, то банки кажуть, що ситуація оптимістична. Пільгові канікули вже завершилися, але власники кредиток у своїй більшості не протерміновують платежі і не накопичують борги та відсотки за користування кредитом.