ТОП 10 цікавих фактів про квіти, які ви не чули

Гарні квіти прикрашають оселю і дарують радість людям вже понад 2000 років. Велика кількість рослин використовується у медицині, ландшафтному дизайні та у промисловості. Щоб замовити квіти сьогодні, зовсім не треба шукати потрібний варіант у звичайних магазинах. Професійні флористи сервісу flowers.ua завжди знайдуть красивий подарунок на день народження чи інші свята. У цій статті ми познайомимо вас із цікавими фактами про квіти, а їх за багато сторіч назбиралося чимало.

Перші букети квітів на продаж з’явились ще у Стародавній Греції. Пізніше в античний період заможні римляни стали прикрашати букетами свої сади, дарувати тюльпани та півонії своїм коханим і акторам у театрі. Квіти стали справжнім символом епохи відродження у Франції та Нідерландах. Деякі букети коштували як великий маєток, а більшість троянд були доступні тільки дуже заможним людям. Доставка квітів в Нідерландах – це великий бізнес і потужна галузь господарства. Тут щорічно проходять квіткові аукціони, а місцева футбольна збірна має прізвисько “тюльпанові”. Найбільша квітка у світі Раффлезія Арнольда вирощується в Індонезії. Її маса більше ніж 11 кг, а діаметр стебла приблизно метр. Найменші квіти можна побачити на звичайних ставках, їх зріст не перевищує 1 мм. На лицарських турнірах було заведено дарувати своїй дамі серця красиву квітку перед початком бою. Якщо дама відмовлялась від подарунка, деякі герої куртуазних романів могли скоїти самогубство. У мімози бузковий, а не жовтий колір. Те що ми звикли іменувати мімозою, це срібляста акація. Квіти присутні на гербі багатьох сучасних країн і дворянських родів. Японська сакура давно стала символом країни сонця, що сходить, але символом імператорської родини вважається хризантема. В епоху Середньовіччя простим громадянам країни не дозволяли дарувати хризантему один одному. В Китаї півонії вважаються “добрими квітами”, які відганяють злих духів. Бджоли відрізняють нектар з квітів візуально, а не по запаху. Якщо змінити колір або візерунок на гібридах, більшість бджіл не зможуть виконати свою роботу.