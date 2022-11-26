Правила користування генератором: в Україні почастішали випадки отруєння чадним газом

Українці масово скуповують генератори. Все це звісно ж на фоні відключень електроенергії. Деякі міста та села по кілька днів залишаються без світла, і як наслідок без гарячої води, опалення та ввімкненого холодильника. Частково цю проблему може вирішити генератор, який купують не лише підприємці, а й звичайні побутові споживачі.

На фоні цього, на жаль почастішали й випадки отруєння чадним газом. Не кожен знає правила безпечного користування генератором, а це перше, що потрібно вивчити перш ніж купити подібний агрегат.

Є три правила використовування будь-якого генератора

Генератори є різних типів: бензинові, дизельні, інверторні. Який з них ви б не обрали, потрібно дотримуватись наступних правил користування:

Генератор має перебувати лише на відкритому повітрі. На балконі, та терасі, на подвір’ї, але ні в якому разі не всередині приміщення, навіть якщо це цоколь чи гараж. По-перше, він неймовірно голосно гуде, хоча це швидше просто незручності. Небезпека криється в випарах, які видає генератор під час роботи. Від виділяє чадний газ, від якого можна не лише отруїтися, а й померти. Генератор має перебувати на безпечній відстані від вікон та дверей. Мало розмістити генератор на вулиці, потрібно щоб він стояв не ближче ніж за 6 метрів від вікна. Також, його краще поставити просто на землю і подалі від стін. Під час роботи генератор сильно нагрівається, тож предмети які перебувають у безпосередній близькості до нього можуть запросто загорітися. Правильно заправляйте генератор. Заправляти генератор потрібно виключно на відкритому повітрі. Якщо ви маєте вдома запас дизеля чи бензину зберігайте його подалі від генератора. Щоб не спровокувати пожежу.

Летальний випадок від неправильного використання генератора вже на жаль зафіксовано на Київщині. Там сім’я підключила генератор прямо всередині приміщення в результаті чого помер чоловік.