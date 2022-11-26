Правила пользования генератором: в Украине участились случаи отравления угарным газом

Украинцы массово скупают генераторы. Все это, конечно, на фоне отключений электроэнергии. Некоторые города и села по нескольку дней остаются без света и, как следствие, без горячей воды, отопления и включенного холодильника. Частично эта проблема может быть решена генератором, который покупают не только предприниматели, но и обычные бытовые потребители. На фоне этого, к сожалению, участились и случаи отравления угарным газом. Не каждый знает правила безопасного пользования генератором, а это первое, что нужно изучить, прежде чем купить подобный агрегат.

Есть три правила использования любого генератора

Генераторы различных типов: бензиновые, дизельные, инверторные. Какой из них вы бы не выбрали, нужно соблюдать следующие правила пользования:

Генератор должен находиться только на открытом воздухе. На балконе и террасе во дворе, но ни в коем случае не внутри помещения, даже если это цоколь или гараж. Во-первых, он невероятно громко гудит, хотя это скорее просто неудобство. Опасность кроется в испарениях, выдаваемых генератором во время работы. От выделяет угарный газ, от которого можно не только отравиться, но и умереть. Генератор должен находиться на безопасном расстоянии от окон и дверей. Мало разместить генератор на улице, нужно чтобы он стоял не ближе 6 метров от окна. Также его лучше поставить прямо на землю и подальше от стен. При работе генератор сильно нагревается, поэтому предметы находящиеся в непосредственной близости от него могут запросто загореться. Правильно заправляйте генератор. Заправлять генератор нужно только на открытом воздухе. Если у вас дома запас дизеля или бензина храните его подальше от генератора. Чтобы не спровоцировать пожар.

Летальный случай от неправильного использования генератора уже зафиксирован в Киевской области. Там семья подключила генератор прямо внутри помещения, в результате чего умер мужчина.