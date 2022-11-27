Маски сняты: стало известно, какие украинские знаменитости радуются войне

Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий – все эти украинки с первых дней войны закрыли рот на замок, чем однозначно перешли на сторону России. Но, к сожалению, таких украинцев, известных в шоу бизнесе, гораздо больше. Все они так или иначе променяли Родину на русские рубли. И если кое-кто просто отмалчивается, то есть такие, что еще и радуются происходящим трагическим событиям.

Миша Марвин

Некоторые скажут, да нет, Миша за Украину. Так и было первые несколько недель или даже месяцев. Но потом певец родом из Черновцов решил, что болеть за Украину ему финансово не выгодно. Уже осенью артист вернулся в Москву, удалил все посты в поддержку Украины и начал новую “русскую” жизнь.

Анна Асти

Возможно, не все в курсе, но популярная певица Анна Асти, которая на самом деле имеет фамилию Дзюба, родом из Черкасс. Конечно, имея в Москве бизнес (два салона красоты) и популярность в сфере шоу-бизнеса, Аня решила, что Украина обойдется без ее поддержки.

Мари Краймбрери

На самом деле, за таким загадочным и экзотическим псевдонимом скрывается обычная Марина Жадан родом из Кривого Рога. В Москву девушка переехала из-за своего парня из-за чего сильно поругалась с родителями. Сейчас ей все равно и на родителей и на Украину. Девушка продолжает веселиться и жить свою обычную “звездную” жизнь.

Юрий Бардаш

Этот малоизвестный человек прославился больше всего. Кто он? Говорят, открыватель молодых талантов. Говорят, что благодаря ему мы знаем Wellboy и других украинских артистов. В начале войны Юра донатил на ВСУ и в принципе имел проукраинскую позицию, а затем вдруг перебрался в Москву, рассказывая в интервью, что в Украине есть нацисты, которые нужно искоренять. Мол война началась не зря.

Это только капля в море. Предателей, к сожалению, гораздо больше.