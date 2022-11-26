Зеленский сделал важное заявление относительно пенсий и социальных выплат

Президент Украины Владимир Зеленский с первого дня войны каждый вечер обращается к украинцам. И вот на днях он затронул тему пенсий и социальных выплат. Это очень важно, ведь львиная доля украинцев живет исключительно за эти средства, не имея абсолютно никакого дополнительного дохода. Что будет с пенсиями? Не будет ли задержек и вообще будут ли их выплачиваться ввиду критической ситуации в стране?

Социальная сфера функционирует за счет финансовой поддержки от партнеров

Зеленский заметил, что благодаря регулярной помощи от иностранных партнеров удается своевременно выплачивать пенсии и другие социальные выплаты.

«Благодарю всех, кто помогает нашему государству аккумулировать необходимые средства. И нашим друзьям в мире и бизнесе, который, несмотря ни на что, продолжает работать и платить налоги», – заявил Президент.



Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заметил, что если гранты и помощь от партнеров будут задерживаться, то и с пенсиями может возникнуть проблема. Но пока ситуацию удается держать под контролем.

Также Президент в своем обращении напомнил о старте работы “Пунктов несокрушимости”

В Украине уже заработало более 4000 таких пунктов

В связи с тем, что во многих городах нет света по несколько дней, людям необходимо где-нибудь зарядить телефоны, выпить горячий чай и элементарно погреться. Именно для этого по всей стране уже разворачивают “Пункты несокрушимости”. Каждый город должен опубликовать на своем официальном ресурсе адрес этих пунктов, чтобы украинцы могли в любой момент туда прийти. Также Зеленский отметил, что все необходимые специалисты активно работают над тем, чтобы поскорее отремонтировать все, что повредил враг ракетными обстрелами. Города начинают постепенно заживлять. Сначала к электроэнергии будут подключаться стратегические объекты, критическая инфраструктура, а затем и жилые дома.