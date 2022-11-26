Зеленський зробив важливу заяву стосовно пенсій та соціальних виплат

Президент України Володимир Зеленський від першого дня війни кожного вечора звертається до українців. І днями він зачепив тему пенсій та соціальних виплат. Це дуже важливо, адже левова частка українців наразі живе виключно за ці кошти, немаючи абсолютно ніякого додаткового доходу. Що буде з пенсіями? Чи не буде затримок і чи взагалі вони виплачуватимуться зважаючи на критичну ситуацію в країні?

Наразі соціальна сфера фун к ціонує за рахунок фінансової підтримки від партнерів

Зеленський зауважив, що завдяки регулярній допомозі від іноземних партнерів вдається вчасно виплачувати пенсії та інші соціальні виплати.

«Дякую всім, хто допомагає нашій державі акумулювати необхідні кошти. І нашим друзям у світі та бізнесі, який, незважаючи ні на що, продовжує працювати та платити податки», — заявив Президент.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що якщо гранти та допомога від партнерів затримуватимуться, то й з пенсіями може виникнути проблема. Але поки що ситуацію вдається тримати під контролем.

Також Президент у своєму зверненні нагадав про старт роботи “Пунктів незламності”

В Україні вже запрацювало понад 4000 таких пунктів

У зв’язку з тим, що в багатьох містах немає світла по кілька днів, людям необхідно десь зарядити телефони, випити гарячого чаю та елементарно погрітися. Саме для цього, по всій країні вже розгортають “Пункти незламності”. Кожне місто має опублікувати на своєму офіційному ресурсі адреси цих пунктів, щоб українці могли в будь-який момент туди прийти. Також Зеленський зауважив, що всі необхідні спеціалісти активно працюють над тим, аби пошвидше відремонтувати все, що пошкодив ворог ракетними обстрілами. Міста починають поступово заживлювати. Спочатку до електроенергії підключатимуть стратегічні об’єкти, критичну інфраструктуру, а потім і житлові будинки.