ПриватБанк блокирует карты после того, как клиент снимает наличку: что происходит?

ПриватБанк один из самых больших в Украине. На его счету наибольшее число клиентов возможно именно поэтому скандалов и негативных ситуаций вокруг учреждения постоянно хватает. Вот и еще одна, которой поделился на сайте Минфина клиент банка. У мужчины счет в Привате уже более 15 лет и за это время никаких инцидентов не было. Но на днях клиент обнаружил, что его карта заблокирована. Как это произошло?

Все произошло после снятия наличных за границей

Во время войны множество украинцев выехало заграницу и очень многие из них пользуются там своими украинскими карточками. Это возможно, но, как оказывается, довольно опасно.



“Ну, что же “любимый” ПриватБанк, ты в очередной раз пробил дно…15 лет мы были вместе, но наверняка пришло время прощаться. Слышишь, Приват, ты был в топе 10 лет назад, но сейчас не твое время. Банк взял и заблокировал мою карточку с которой я снял деньги находясь за границей. Снятие было еще две недели назад (это было второе снятие наличных денег за 15 лет)», — написал клиент.

В ПриватБанке ответили, что так они борются с мошенниками. Что система обнаружила подозрительные действия, связанные с этим счетом, поэтому и заблокировала его. Чтобы восстановить карту, нужно пройти верификацию.

Идентична ситуация случилась на днях еще с одной клиенткой

Похожей историей поделилась еще одна клиентка, которая тоже находится за границей. Но у нее ситуация еще хуже. Ей заблокировали карточку после снятия наличных денег, на которой еще остались собственные средства. У пострадавшей ребенок с инвалидностью, поэтому эти деньги ей очень нужны. Банк, как и в первом случае, простит женщину пройти верификацию, но из другой страны это сделать не удается.

Поэтому на заметку украинцам, которые сейчас в других странах. Пользуйтесь “приватбанковскими” карточками осторожно.