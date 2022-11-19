Українцям можуть виплатити компенсацію через відсутність мобільного зв’язку: роз’яснення юриста

Ненадання послуг у зв’язку з воєнними діями чи аварійними відключеннями електрики – це форс-мажорні обставини. Але абоненти, у яких через це виникають проблеми зі зв’язком, незважаючи на внесення абонентської плати, можуть вимагати відшкодування збитків.

Адвокат Іван Ліберман розповів про таку можливість.

На підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 мобільні оператори звільняються від відповідальності за ненадання послуг, якщо це пов’язано з форс-мажорними обставинами. Атаки російських ракет на енергетичну інфраструктуру – це якраз форс-мажор. Це неможливо передбачити чи якось запобігти. Залишається сподіватися лише на ЗСУ.

За наявності документального підтвердження оператор не несе відповідальності за надання послуг. При цьому абоненти можуть вимагати повернення грошей за послуги, які не отримали.

Припустимо, абонент та мобільний оператор уклали договір про надання послуг – мобільний зв’язок чи домашній інтернет. Навіть якщо послуга не надається через форс-мажорні обставини, то абонент має право не сплачувати за ненадані послуги.

Якщо на це поглянути з практичної точки зору, то оператор зобов’язаний зняти з абонента не повну вартість послуги. Наприклад, якщо доступ до інтернету був лише 8 годин з 24, то й оплата буде за час доступу до мережі. Таку ситуацію пояснює Іван Ліберман, адвокат “За правилами ділового обороту” Цивільного кодексу України.

Тобто українці мають усі підстави вимагати повернення частини суми. Якщо ж оператори не бажають вирішувати питання у досудовому порядку, то українці можуть подати до суду і вимагати не лише повернення частини грошей за послуги, яким їм не надали або надали не в повному обсязі, а й компенсацію.