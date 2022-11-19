Украинцам могут выплатить компенсацию за отсутствие мобильной связи: разъяснения юриста

Неоказание услуг в связи с военными действиями или аварийными отключениями электричества – это форс-мажорные обстоятельства. Но абоненты, у которых из-за этого возникают проблемы со связью, несмотря на внесение абонентской платы, могут требовать возмещение ущерба.

Адвокат Иван Либерман рассказал о такой возможности.

На основании письма Торгово-промышленной палаты Украины от 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 мобильные операторы освобождаются от ответственности за неоказание услуг, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами. Атаки российских ракет по энергетической инфраструктуре – это как раз форс-мажор. Єтого невозможно предусмотреть или как-то предотвратить. Остается надеяться только на ВСУ,

При наличии документального подтверждения оператор не несет ответственность за непредоставление услуг. При этом абоненты могут требовать возврата денег за услуги, которые не получили.

Допустим, абонент и мобильный оператор заключили договор о предоставлении услуг – мобильная связь или домашний интернет. Даже если услуга не предоставляется в связи с форс-мажорными обстоятельствами, то абонент имеет право не платить за непредоставленные услуги.

Если смотреть на это с практической точки зрения, то оператор обязан снять с абонента не полную стоимость услуги. Например, если доступ к интернету был всего 8 часов з 24, то и оплата будет за время наличия доступа к сети. Так сложившуюся ситуацию объясняет Иван Либерман, адвокат “По правилам делового оборота” Гражданского кодекса Украины.

То есть украинцы имеют все основания требовать возврата части суммы. Если же операторы не желают решать вопрос в досудебном порядке, то украинцы могут подать в суд и требовать не только возврат части денег за услуги, которым им не оказали или оказали в не в полном объеме, но и компенсацию.