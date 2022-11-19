Вийти на пенсію у 60 зможуть не всі: кого торкнуться нові правила Мінсоцполітики

З кожним роком вимоги для виходу на пенсію посилюватимуться. До 2028 року потрібно мати не менше 35 років стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок.

Вже у 2023 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться мати щонайменше 30 років страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, то пенсіонер все одно матиме можливість вийти на пенсію, але не раніше ніж у 63 або 65 років.

Зазначимо, що з кожним роком кількість потрібних років стажу збільшується. Станом на 2022 рік достатньо мати 29 років страхового стажу. У 2023 році кількість необхідних років стажу зросте до 30 років, а за наявності стажу 20 років вийти на пенсію можна буде лише після досягнення 63 років. Якщо у людини лише 15 років стажу, то право виходу на пенсію з’явиться лише після 65 років.

Закінчиться підвищення пенсійного віку лише 2028 року. На той час для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 35 повних років страхового стажу. З кожним роком вимоги посилюватимуться. Нижче наводимо актуальну інформацію.

Умови виходу пенсію у 60 років.

у 2020 році – від 27 років стажу;

2021 – від 28 років стажу;

2022 року – від 29 років стажу;

у 2023 році – від 30 років стажу;

2024 року – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

2028 – від 35 років стажу.

Для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки знадобиться:

від 27 років стажу у 2020 році;

від 28 років стажу у 2021;

від 29 років стажу станом на 2022;

від 30 років стажу у 2023 році;

мінімум 31 рік стажу у 2024 році;

32 роки стажу у 2025 році;

33 роки стажу у 2026 році;

34 роки стажу у 2027 році;

не менше 35 років стажу у 2028 році.

Для виходу на пенсію у 65 років висувають такі вимоги:

у 2020 році – від 15 до 17 років стажу;

у 2021 році – від 15 до 18 років стажу;

у 2022 році – від 15 до 19 років стажу;

у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;

у 2024 році – від 15 до 21 року стажу;

у 2025 році – від 15 до 22 років стажу;

у 2026 році – від 15 до 23 років стажу;

у 2027 році – від 15 до 24 років стажу;

2028 – від 15 до 25 років стажу.

Як бачите, з кожним роком отримати пенсійні виплати від держави буде дедалі складніше. Вже зараз настав час задуматися про своє майбутнє і почати відкладати у приватний пенсійний фонд або знайти інші джерела доходу.