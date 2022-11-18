Названы знаки Зодиака, которым конец года приготовил немало трудностей

Астрологи говорят, что коридор затемнений хоть и закончился, но все еще оказывает некоторое влияние. Он негативно влияет на жизнь нескольких знаков Зодиака и этот эффект будет длиться минимум до конца года. Окончание 2022 года станет периодом трудностей и больших препятствий для Львов, Тельцов, Водолеев, Весов и Овнов. К чему каждому из них готовиться, рассказываем.

Львы

Львы будут разрываться между личными отношениями и работой. Из-за конфликтов дома будет меньшая производительность на работе. Из-за проблем на работе будут ссоры дома и так по-кругу. Астрологи советуют отыскать тот самый баланс, и тогда жизнь постепенно начнет налаживаться. Но в общем конец года вас изрядно помотает.

Телец

Вы вступаете на достаточно трудный период. Вас ждет очень много изменений и не всегда хорошего характера. Чем легче вы будете принимать их, тем проще вам будет справиться с трудностями. Не впадайте в апатию. Все эти проблемы сделают вас сильнее. Все последующие препятствия вы будете проходить легко и непринужденно.

Водолей

Водолеев ждет ряд трудностей связанных с прошлым. Будьте очень осторожны. Не совершайте поспешных выводов, не совершайте поспешных действий. Избегайте скачков настроения, а все важные решения принимайте только на трезвую голову и холодный ум. Возможно, придется обратиться за советом к старшим людям. Подумайте, в вашем окружении точно таковые есть.

Овен

Астрологи прогнозируют вам очень много перемен. Некоторые из них слишком авантюрны, поэтому не стоит им поддаваться. Если хочется попробовать что-то очень рискованное, изрядно все обдумайте. В ближайшее время вам очень пригодится умение подстраиваться под ситуацию. Будьте гибкими, вовремя реагируйте на любые знаки судьбы, принимайте важные решения быстро и все будет хорошо.