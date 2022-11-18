Названо знаки Зодіаку, яким кінець року приготував чимало труднощів

Астрологи кажуть, що коридор затемнень хоч і закінчився, але все ще має деякий вплив. Він негативно впливає на життя кількох знаків Зодіаку і цей ефект триватиме ще мінімум до кінця року. Завершення 2022 року стане періодом труднощів та неабияких перепон для Левів, Тельців, Водоліїв, Терезів та Овнів. До чого кожному з них готуватися, розповідаємо.

Леви

Леви розриватимуться між особистими стосунками та роботою. Через конфлікти вдома буде менша продуктивність на роботі. Через проблеми на роботі будуть сварки вдома і так по-кругу. Астрологи радять відшукати той самий баланс, і тоді життя поступово почне налагоджуватись. Але загалом кінець року вас добряче помотає.

Телець

Ви вступаєте на досить важкий період. На вас чекає дуже багато змін і не завжди гарного характеру. Чим легше ви прийматимете їх, тим простіше вам буде впоратися з труднощами. Не впадайте в апатію. Всі ці проблеми зроблять вас лише сильнішими. Всі наступні перепони ви проходитимете легко та невимушено.

Водолій

На Водоліїв чекає ряд труднощів пов’язаних з минулим. Будьте дуже обережними. Не робіть поспішних висновків, не робіть поспішних дій. Уникайте стрибків настрою, а всі важливі рішення приймайте лише на тверезу голову і холодний розум. Можливо доведеться звернутися за порадою до старших людей. Подумайте, у вашому оточенні точно такі є.

Овен

Астрологи прогнозують вам дуже багато змін. Деякі з них надто авантюрні тому не варто їм піддаватися. Якщо хочеться спробувати щось дуже ризиковане, добряче все обдумайте. Найближчим часом вам дуже знадобиться вміння підлаштовуватись під ситуацію. Будьте гнучкими, вчасно реагуйте на будь-які знаки долі, приймайте важливі рішення швидко і все буде гаразд.