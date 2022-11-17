По 1800 гривен будут выдавать тем, кто не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги

Отопительный сезон уже в полном разгаре, так что если не этого, то в следующем месяце многим украинцам придут совершенно новые платежки за отопление. Речь именно о суммах, которые будут в них фигурировать. К сожалению из-за кризиса, в этом году значительно увеличилось количество людей, доход которых существенно снизился. Многие украинцы просто не в состоянии оплатить тарифы, поэтому государство анонсировало помощь. Речь о субсидиях, которые в этом году имеет право оформить гораздо большее количество граждан по сравнению с предыдущим годом. В среднем размер субсидии составит 1800 гривен.

Об увеличении числа получателей субсидии сообщил Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины на очередном заседании Верховной Рады сообщил, что следует немедленно реагировать на новые заявки относительно начисления субсидий.

“Почти 2,5 млн домохозяйств получают субсидии. Их количество в последующие месяцы будет больше, ведь люди продолжают обращаться за соответствующей помощью. Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн. в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий», – сказал Шмигаль.



Чтобы оформить субсидию, следует обратиться в органы социальной защиты населения, заполнить заявление и предоставить все необходимые документы.

Компенсация предусмотрена и тем, кто предоставил жилье ВПЛ

По 900 гривен за одного человека будет выплачиваться государство и тем украинцам, которые бесплатно приютили дома переселенцев. Неважно, вы поселили их дома или предоставили им в пользование свое другое жилье, в котором временно не проживаете. Главное, чтобы у вас было право собственности на эту недвижимость, не было долгов за коммуналку и жилье вы предоставили людям бесплатно. Если все требования выполнены, на каждое поселенное лицо будет начисляться ежемесячно по 900 гривен компенсации за коммунальные. Летом эта сумма равнялась 450 грн.