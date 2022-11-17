По 1800 гривень видаватимуть тим, хто не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги

Опалювальний сезон вже у повному розпалі, тож якщо не цього, то в наступному місяці багатьом українцям прийдуть зовсім нові платіжки за опалення. Мова саме про суми, які в них фігуруватимуть. На жаль через кризу, цьогоріч значно побільшало людей, дохід яких суттєво знизився. Багато українців просто не в змозі оплатити тарифи, тож держава анонсувала допомогу. Мова про субсидії, які цьогоріч має право оформити набагато більше громадян порівняно з попереднім роком. В середньому розмір субсидії становитиме 1800 гривень.

Про збільшення числа отримувачів субсидії повідомив Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України на черговому засіданні Верховної Ради повідомив, що потрібно негайно реагувати на нові заявки стосовно нарахування субсидій.

“Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди продовжують звертатися за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів , щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій”, – сказав Шмигаль.

Щоб оформити субсидію, потрібно звернутися в органи соціального захисту населення, заповнити заяву та надати всі необхідні документи.

Компенсація передбачена й тим, хто надав житло ВПО

По 900 гривень за одну особу виплачуватиме держава й тим українцям, які безкоштовно прихистили вдома переселенців. Немає значення, чи ви поселили їх вдома, чи надали їм у користування своє інше житло, в котрому тимчасово не проживаєте. Головне, щоб у вас було право власності на цю нерухомість, не було боргів за комуналку і житло ви надали людям безкоштовно. Якщо всі вимоги виконано, на кожну поселену особу буде нараховуватися щомісяця по 900 гривень компенсації за комунальні. Влітку ця сума складала 450 грн.