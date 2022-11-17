Пенсионерам будут начисляться доплаты за счет благотворительных взносов: детали

В Украине львиная доля пенсионеров имеют минимальную пенсию. Это немного больше 2000 гривен. Конечно, прожить на такую ​​сумму месяц, заплатив за это коммунальные и купив продукты и лекарства, нереально. Пока никаких перерасчетов не планируют. Больше того размер пенсий заморозили на весь следующий год из-за больших “дыр” в бюджете. Но, пенсионеры могут получать доплаты за счет благотворительных взносов от бизнеса и других как физических, так и юридических лиц.

Верховная Рада приняла новый законопроект

В Верховной Раде уже приняли законопроект №7649 о внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании. Это означает, что основной Закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” дополнят статьей 72-1 “Благотворительные пожертвования юридических и физических лиц”.



Что это значит? Это означает, что отныне любой бизнес или отдельное лицо могут пожертвовать деньги в Пенсионный Фонд. Эти пожертвования могут быть персонализированными или общими. Если речь идет о персонализированном пожертвовании, то это означает, что деньги переводят на имя конкретного пенсионера. Ему по закону перепадет 70% от общей суммы пожертвования. А остальные 30% распределят между другими пенсионерами, которые в этом больше всего нуждаются. Если же пожертвования не персонализированы, то деньги сразу же разделят между всеми. Конечно, в первую очередь, доплату будут добавлять владельцам минимальных пенсий.

В декабре минимальная и максимальная пенсия еще раз вырастут

В этом году все еще будет один перерасчет, касающийся минимальной и максимальной пенсии. Они вырастут на 66 и 660 гривен соответственно. Все из-за роста прожиточного минимума. Также в марте состоится ежегодная индексация, но она не будет соответствовать реальному курсу валют или тем более инфляции. Если инфляция уже составляет 30%, то индексация будет в пределах 2-3% не больше.