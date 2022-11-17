Пенсіонерам нараховуватимуть доплати за рахунок благодійних внесків: деталі

В Україні левова частка пенсіонерів мають мінімальну пенсію. Це трішки більше ніж 2000 гривень. Звісно, прожити на таку суму місяць, заплативши при цьому комунальні та купивши харчі і ліки, нереально. Наразі жодних перерахунків не планують. Ба більше розмір пенсій заморозили на весь наступний рік через великі “дірки” в бюджеті. Але, пенсіонери можуть отримувати доплати за рахунок благодійних внесків від бізнесу, та інших як фізичних, так і юридичних осіб.

Верховна Рада прийняла новий законопроєкт

У Верховній Раді вже прийняли законопроєкт №7649 про внесення змін до деяких законів України про спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні. Це означає, що основний Закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” доповнять статтею 72-1 “Благодійні пожертвування юридичних та фізичних осіб”.

Що це означає? Це означає, що відтепер будь-який бізнес чи окрема особа можуть робити пожертвування у Пенсійний Фонд. Ці пожертвування можуть бути персоналізованими, або загальними. Якщо мова про персоналізоване пожертвування, то це означає, що гроші переводять на ім’я конкретного пенсіонера. Йому за законом перепаде 70% від загальної суми пожертвування. А решту 30% розподілять між іншими пенсіонерами, які цього найбільше потребують. Якщо ж пожертвування не персоналізоване, то гроші одразу ж поділять між всіма. Звісно, в першу чергу доплату додаватимуть власникам мінімальних пенсій.

В грудні мінімальна та максимальна пенсія ще раз зростуть

Цього року все ще буде один перерахунок, який стосується мінімальної та максимальної пенсій. Вони зростуть на 66 і 660 гривень відповідно. Все через ріст прожиткового мінімуму. Також, в березні відбудеться щорічна індексація, але вона не відповідатиме реальному курсу валют чи тим паче інфляції. Якщо інфляція наразі вже становить 30%, то індексація буде в межах 2-3% не більше.