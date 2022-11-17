На YouTube новий король: хто став найпопулярнішим блогером у світі

YouTube – надзвичайно популярна платформа з 2 млрд. активних користувачів на місяць. Успіху на ній намагаються досягти безліч авторів: одні менш популярні, а інші б’ють рекорди переглядів, набираючи дедалі більше лайків та підписок. Досі найпопулярнішим блогером був PewDiePie, але вчора він опустився на друге місце. Новий король – MrBeast .

MrBeast – новий король YouTube

PewDiePie (Фелікс К’єльберг зі Швеції) був першим блогером, якому вдалося подолати бар’єр у 100 мільйонів підписок на YouTube – це сталося у серпні 2019-го, понад 3 роки тому.

На момент написання статті PewDiePie має 111,84 млн фоловерів, а у MrBeast (він же Джиммі Дональдсон) їх кількість перевалила за 111,95 млн. Це дійсно величезна цифра, і вона постійно зростає.

Усього два тижні тому у MrBeast було 109 мільйонів передплатників. За такий короткий час він набрав три мільйони, тоді як PewDiePie отримав “всього” 1 мільйон нових фоловерів з грудня 2021 року.

На платформі є й більші канали, але це профілі, які належать не окремим особам, а цілим компаніям. ТОП-1 за підписками утримує T-Series, найбільший музичний лейбл та кіностудія Індії, за яким стежать 229 мільйонів людей. Другий і третій канали за кількістю передплатників – Cocomelon та SET India – також канали, що належать величезним компаніям.

Тож саме MrBeast посідає перше місце серед найпопулярніших особистостей на YouTube, PewDiePie – друге, а третє – Like Nastya зі 102 мільйонами. Увага аудиторії у MrBeast колосальна – у нього десятки мільйонів переглядів на останніх роликах, а у PewDiePie та Like Nastya – кілька мільйонів від сили.

Причому блогер активно користується своєю популярністю, він уже створив фаст-фуд в США (який дістався і Європи), а також розіграв у відео Lamborghini, приватний літак, шоколадну фабрику і навіть приватний острів у Тихому Океані.