В Telegram тепер можна грати в DOOM

Студія Axiom Game Labs вирішила довести, що платформа міні-додатків у Telegram не обмежується тільки тапалками та іншими криптовалютними клікерами. Це досить потужний майданчик, який дає змогу запускати цілком придатні ігри. Як приклад вони запустили культовий шутер DOOM.

Будь-який охочий може пограти в класичний DOOM прямо в месенджері Telegram. Для цього потрібно запустити бота. Варто зазначити, що розробники змогли зробити дуже комфортне сенсорне управління для такого типу ігор.

Команда Axiom Game Labs підкреслила, що Doom – просто демонстрація можливостей міні-додатків у Telegram. У майбутньому вони обіцяють випускати класичні ігри прямо в месенджері.