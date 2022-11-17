Названы грубые ошибки, которые украинцы совершают при пользовании стиральной машиной

В связи с веерными отключениями света, а также с просьбой экономить электроэнергию многие украинцы начали делать ряд бытовых дел ночью. К примеру, оставлять на ночь работающую стиральную машинку. Этого делать нельзя. Эксперты уверяют, что такие действия могут привести к быстрой поломке техники, а стиралка сегодня не дешевое удовольствия. Названы несколько грубых ошибок, которые люди регулярно совершают пользуясь стиральной машинкой. Не делайте этого.

Четыре ошибки при пользовании стиральной машинкой

Не оставляйте стирку на ночь. На это есть ряд серьезных причин. Во-первых, стиральная машинка потребляет большое количество электроэнергии и оснащена большим количеством кабелей. Не исключение, что может случиться короткое замыкание, особенно если будут перебои с электричеством. Спать в этот момент крайне опасно. Вторая причина — это гудение, часто мешающее соседям. И третья причина тоже не менее важна. Оставляя стирку на всю ночь в машинке вы подвергаете ее риску покрыться бактериями и грибком. Это не только о неприятном запахе, но и об опасностях для здоровья.

Не добавляйте слишком много порошка. От этого одежда не станет чище. Добавляйте порошка ровно столько, сколько нужно. А еще лучше используйте жидкий порошок. Он лучше влияет на машинку и не оставляет следов на одежде.

Не перегружайте барабан. Каждая машинка имеет свою допустимую емкость. Например, если барабан рассчитан на 6 килограммов, то не нужно толкать в него еще дополнительных 2. Во-первых, это губительно влияет на машинку, во-вторых это не обеспечивает качественную стирку.

Холодная стирка. Некоторые используют ее в надежде сэкономить средства на горячей воде, но это вовсе не целесообразная экономия. Эффекта от такой стирки нет. Одежда будет не чистой. И придется его повторно стирать.

Также, не забывайте время от времени чистить машинку и пользоваться капсулами от образования накипи.