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Названы грубые ошибки, которые украинцы совершают при пользовании стиральной машиной
В связи с веерными отключениями света, а также с просьбой экономить электроэнергию многие украинцы начали делать ряд бытовых дел ночью. К примеру, оставлять на ночь работающую стиральную машинку. Этого делать нельзя. Эксперты уверяют, что такие действия могут привести к быстрой поломке техники, а стиралка сегодня не дешевое удовольствия. Названы несколько грубых ошибок, которые люди регулярно совершают пользуясь стиральной машинкой. Не делайте этого.
Четыре ошибки при пользовании стиральной машинкой
- Не оставляйте стирку на ночь. На это есть ряд серьезных причин. Во-первых, стиральная машинка потребляет большое количество электроэнергии и оснащена большим количеством кабелей. Не исключение, что может случиться короткое замыкание, особенно если будут перебои с электричеством. Спать в этот момент крайне опасно. Вторая причина — это гудение, часто мешающее соседям. И третья причина тоже не менее важна. Оставляя стирку на всю ночь в машинке вы подвергаете ее риску покрыться бактериями и грибком. Это не только о неприятном запахе, но и об опасностях для здоровья.
- Не добавляйте слишком много порошка. От этого одежда не станет чище. Добавляйте порошка ровно столько, сколько нужно. А еще лучше используйте жидкий порошок. Он лучше влияет на машинку и не оставляет следов на одежде.
- Не перегружайте барабан. Каждая машинка имеет свою допустимую емкость. Например, если барабан рассчитан на 6 килограммов, то не нужно толкать в него еще дополнительных 2. Во-первых, это губительно влияет на машинку, во-вторых это не обеспечивает качественную стирку.
- Холодная стирка. Некоторые используют ее в надежде сэкономить средства на горячей воде, но это вовсе не целесообразная экономия. Эффекта от такой стирки нет. Одежда будет не чистой. И придется его повторно стирать.
Также, не забывайте время от времени чистить машинку и пользоваться капсулами от образования накипи.
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