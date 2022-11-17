Частину повісток вручають неправильно та незаконно: як це ідентифікувати?

В Україні триває війна, а разом з нею й загальнонаціональна мобілізація. Повістки вручають всім чоловікам у віці від 18 до 60 років. Виключення — багатодітні родини, особи з інвалідністю, опікуни та інші громадяни. Перелік категорій, які звільнені від мобілізації є у вільному доступі в Інтернеті. Та виявляється інколи, чи навіть досить часто, повістки вручають незаконно або неправильно. Вони не є дійсними і той хто їх отримав може від них відмовитися. Що треба знати?

Уважно читайте, що пише у повістці та хто вам її видає

Ось у яких випадках, можна відмовитися від повістки.

Якщо ваші особисті дані написані неправильно. Наприклад, ім’я, прізвище чи по-батькові. Вона мають бути вписані чітко, правильно та розбірливо. Повістку вам вручає особа, яка немає на це повноважень. Наприклад, це ваш сусід якому передали повістку. Або ж особа, яка немає при собі жодних документів. У повістці немає печатки військкомату та належного підпису. Немає припису до якого військкомату та коли потрібно з’явитися.

Якщо таке трапилося, потрібно щоб працівник військкомату склав акт у присутності свідків про відкликання повістки.

Наразі масової мобілізації не планують

Раніше в Уряді лунали заяви, що в Україні повістки отримають абсолютно всі військовозобов’язані, з військовим досвідом чи без нього. Поміж українців промайнула хвиля паніки, багато хто провів паралель з мобілізацією у Росії. В Уряді поспішили заспокоїти громадян, жодних масових вручень не буде. Наразі потреби у додаткових бійцях немає. На фронті є достатня кількість людей, також достатня кількість перебуває й у тилу. А от, якщо Росія таки мобілізує хоча б тих заявлених 300 000 осіб, та у повному обмундируванні відправить до України, тоді можливо й у нас мобілізація трохи пожвавішає. Поки хвилюватися причин немає.