Безработные украинцы могут оформить пособие в размере 10 000 грн через Дию

Из-за войны множество украинцев потеряли работу и не могут найти новую. Правительство решило упростить подачу заявок на пособие по безработице не только для внутренне перемещенных лиц, но и для всех других украинцев. Подать заявку можно даже в “Дии”, а размер выплаты может достигать более 10 000 гривен ежемесячно. Что нужно знать и кто именно может оформить выплату, рассказываем.

Размер выплат и возможность их оформить зависит от страхового стажа

Конечно на пособие по безработице претендуют те лица, у которых есть официальный стаж. От его количества, а также размера страховых взносов зависит сумма помощи, на которую можно рассчитывать. По состоянию на декабрь 2022 года максимальная выплата будет составлять 10 736 грн. Размер выплаты будет сокращаться в зависимости от того, как долго человек будет оставаться безработным.

Например,

Первые 90 календарных дней выплата будет начисляться в 100% объеме. Следующие 90 дней в размере 80%. По истечении этого срока выплата сократится до 70%.

Если лицо выехало заграницу выплату могут прекратить выплачивать. Если лицо находится на оккупированной территории, нет доступа к украинским банкам и отделениям Пенсионного Фонда, выплата все равно будет накапливаться на его счете.

Как оформить помощь?

Можно подать заявку через “Дию”. Если приложения нет, нужно прийти в Государственную службу занятости. Заявку можно подать в городской или районный центры занятости. Что касается документов, то с собой нужно иметь трудовую книжку, диплом об образовании, военный документ, если лицо уволено с военной службы, а также документ, удостоверяющий факт увольнения. Следует заметить, что параллельно с выплатой пособия трудоспособным лицам будут искать новые рабочие вакансии.