Безробітні українці можуть оформити допомогу у розмірі 10 000 грн через Дію

Через війну безліч українців втратили роботу і не можуть знайти нову. Уряд вирішив спростити подачу заявок на допомогу по безробіттю не лише для внутрішньо переміщених осіб, а й для всіх інших українців. Подати заявку можна навіть в Дії, а розмір виплати може сягати більше 10 000 гривень щомісячно. Що потрібно знати, та хто саме може оформити виплату, розповідаємо.

Розмір виплат та можливість їх оформити залежить від страхового стажу

Звісно на допомогу по безробіттю претендують ті особи у яких є офіційний стаж. Від його кількості, а також розміру страхових внесків й залежить сума допомоги, на яку можна розраховувати. Станом, на грудень 2022 року максимальна виплата буде становити 10 736 грн. Розмір виплати скорочуватиметься в залежності від того, як довго особа залишатиметься безробітною. Наприклад,

Перших 90 календарних днів виплата нараховуватиметься у 100% обсязі. Наступні 90 днів у розмірі 80%. Після завершення цього терміну виплата скоротиться до 70%.

Якщо особа виїхала закордон виплату можуть припинити виплачувати. Якщо особа перебуває на окупованій території, немає доступу до українських банків та відділень Пенсійного Фонду, виплата все одно накопичуватиметься на її рахунку.

Як оформити допомогу?

Можна подати заявку через “Дію”. Якщо додатку немає, то потрібно прийти у Державну службу зайнятості. Заявку можна подати також у міський або районний центри зайнятості. Щодо документів, то з собою треба мати трудову книжку, диплом про освіту, військовий документ, якщо особа звільнена з військової служби, а також документ, який засвідчує факт звільнення. Варто зауважити, що паралельно з виплатою допомоги, працездатним особам шукатимуть нові робочі вакансії.