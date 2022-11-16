Украинцам будут выплачивать пенсию за несколько месяцев сразу с надбавкой в ​​3400 грн

С начала осени Вооруженные силы Украины систематически освобождают города и села от оккупации. На освобожденных территориях осталось очень много пенсионеров, которые или не хотели или не могли эвакуироваться. Люди месяцами не получали пенсию и не могли оформить ни один вид пособий, получаемых ВПЛ. Сейчас, когда населенные пункты снова под контролем Украины, людям в ускоренном режиме выплачивают пенсию, причем за все пропущенные месяцы сразу. Также дополнительно каждый человек получает по 3400 гривен сверху. Это выплата в размере 2200 от государства и 1200 от Красного Креста.

Уже несколько десятков тысяч украинцев получили выплату

Стало известно, что на ноябрь уже более 44 000 украинцев, проживавших на оккупированных территориях, получили пенсию и социальную выплату. Наибольшее их количество в Харьковской области, которую освободили первой. В настоящее время выплаты продолжаются в Херсонской, Луганской, Донецкой областях, в освобожденных населенных пунктах Запорожской области и Николаевской.

В Харьковской области выплату получили более 33 000 человек. Область освободена почти полностью. В Донецкой области пенсию и пособие суммарно получило 6500 граждан. В Херсонской и других областях выплаты только начинают выплачивать. Туда уже спешит Укрпочта и другие украинские компании.

Известно, что в Херсонской области уже начало работать более 70 мобильных пунктов Укрпочты. И как только разрешат военные, будут открыты стационарные отделения. Одно из таких уже заработало в Великой Александровке Бериславского района. Так как банки еще тоже не полноценно работают, то украинцы, которые получают деньги на карту могут получить их наличными. Для этого нужно прийти в органы местного самоуправления и написать заявление, чтобы средства выдавали наличными на руки.