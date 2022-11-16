Українцям виплачуватимуть пенсію за кілька місяців відразу з надбавкою у 3400 грн

Від початку осені Збройні сили України систематично звільняють міста та села від окупації. На звільнених територіях залишилось дуже багато пенсіонерів, які або не хотіли або не мали змогу нікуди евакуйовуватись. Люди місяцями не отримували пенсію та не могли оформити жоден вид допомоги, яку отримували ВПО. Зараз, коли населені пункти знову під контролем України, людям в прискореному режимі виплачують пенсію причому за всі пропущені місяці відразу. Також, додатково кожна особа отримує по 3400 гривень зверху. Це виплата у розмірі 2200 від держави, та 1200 від Червоного Хреста.

Вже кілька десятків тисяч українців отримали виплату

Стало відомо, що станом на листопад вже понад 44 000 українців, які проживали на окупованих територіях отримали пенсію та соціальну виплату. Найбільша їх кількість у Харківській області, яку звільнили першою. Наразі виплати продовжуються на Херсонщині, Луганщині, Донеччині, в звільнених селах Запорізької області та Миколаївської.

В Харківській області виплату отримало понад 33 000 осіб. Область звільнена майже повністю. В Донецькій області пенсію та допомогу сумарно отримало 6500 громадян. В Херсонській та інш их областях виплати лише починають виплачувати. Туди вже поспішає Укрпошта та інші українські компанії.

Наразі відомо, що в Херсонській області вже почало працювати понад 70 мобільних пунктів Укрпошти. І як тільки дозволять військові, буде відчинено стаціонарні відділення. Одне з таких вже запрацювало у Великій Олександрівці Бериславського району. Так як банки ще теж не повноцінно працюють, то ті українці, які отримують гроші на карту можуть отримати їх готівкою. Для цього потрібно прийти в органи місцевого самоврядування та написати заяву, щоб кошти видавали готівкою “на руки”.