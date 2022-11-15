В ПФУ рассказали кому начислят пенсию автоматически, а кто должен повозиться с бумагами

В Украине теперь можно оформить пенсию автоматически. То есть, если вам исполняется 60 лет и у вас весь необходимый стаж, вы можете не идти в Пенсионный Фонд для оформления выплат. Все начисляется автоматически. Но такая диджитализация дошла не до всех украинцев. Это возможно только, если в Реестре застрахованных лиц есть информация о вашем страховом стаже до 2004 года включительно. Чтобы он там появился, нужно, чтобы работник или работодатель перевел трудовую книжку в электронный вид.

Тем кто этого не сделает, придется походить по кабинетам

Если же страхового стажа не хватает или перевести трудовую книжку в электронный вид нет возможности. Тогда придется идти в отделение Пенсионного фонда и писать соответствующее заявление. Это можно сделать и дистанционно через личный кабинет на сайте ПФУ. Для этого нужно зайти на ресурс и зарегистрироваться. Для регистрации требуется электронная подпись, которую можно получить в любом банке и мобильном банкинге. Кроме этого, в собственном кабинете пенсионер будет иметь много дополнительных возможностей, а именно:

Переводить пенсию на карту или наоборот с карты на отделение Укрпочты. Проверять данные о страховом стаже. То есть, этот кабинет очень уместен не только для пенсионеров, но и просто работников, которым до пенсии еще далеко. В личном кабинете можно контролировать, исправно ли платит за вас страховые взносы работодатель. Также, в кабинете можно изменять банковскую карту для получения выплат.

Функции и возможности расширятся. Правда, есть большая проблема в том, что большинство пожилых людей не имеют современных смартфонов, или же не в совершенстве владеют компьютером. В таком случае, стоит приобщиться к делу детям или внукам, ведь все эти манипуляции действительно упрощают жизнь.