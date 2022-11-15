В ПФУ розповіли кому нарахують пенсію автоматично, а хто мусить повозитися з паперами

В Україні тепер можна оформити пенсію автоматично. Тобто, якщо вам виповнюється 60 років і у вас є весь необхідний стаж, ви можете не йти у Пенсійний Фонд для оформлення виплат. Все нарахується автоматично. Але така діджиталізація дійшла не до всіх українців. Це можливо лише, якщо в Реєстрі застрахованих осіб є інформація про ваш страховий стаж до 2004 року включно. Щоб вона там з’явилася, потрібно, щоб працівник або роботодавець перевів трудову книжку в електронний вигляд.

Тим хто цього не зробить, доведеться походити по кабінетах

Якщо ж страхового стажу не вистачає, або перевести трудову книжку в електронний вигляд немає можливості. Тоді доведеться йти у відділення Пенсійного Фонду та писати відповідну заяву. Це можна зробити й дистанційно через особистий кабінет на сайті Пенсійного Фонду. Для цього потрібно зайти на ресурс nа зареєструватися. Для реєстрації потрібно електронний підпис, який можна отримати у будь-якому банку та мобільний банкінг. Крім цього, у власному кабінету пенсіонер матиме багато додаткових можливостей, а саме:

Переводити пенсію на картку або ж навпаки з картки на відділення Укрпошти. Перевіряти дані про страховий стаж. Тобто цей кабінет дуже доречний не лише для пенсіонерів, а й просто працівників, яким до пенсії ще далеко. В особистому кабінеті можна контролювати чи справно платить за вас страхові внески роботодавець. Також, в кабінеті можна змінювати банківську картку для отримання виплат.

Функції та можливості будуть розширюватися. Щоправда, є велика проблема в тому, що більшість людей похилого віку не мають сучасних смартфонів, або ж не досконало володіють комп’ютером. В такому разі, варто долучитися до справи дітям або онукам, адже всі ці маніпуляції дійсно спрощують життя.