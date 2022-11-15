Астрологи сказали, каким знакам нельзя поправляться, потому что они не смогут похудеть

Астрологи считают, что знак Зодиака влияет не только на судьбу человека, его характер и привычки. Но и на внешний вид, вес и комплектацию. Конечно, наша фигура во многом зависит от генетики, образа жизни, питания, наличия или отсутствия спорта. Однако знак Зодиака в этом деле тоже играет не последнюю роль. Специалисты назвали знаки, которым лучше не поправлятся, ведь лишний вес им сбросить почти нереально.

Рыбы

Рыбам лучше контролировать свой вес и не допускать появления лишних килограммов. Изменения в жизни этого знака – это нечто катастрофическое. Поэтому вряд ли они возьмут себя в руки и запишутся в спортзал. Рыбам легче просто принять себя такими, какие они есть и продолжать набирать вес. Сентиментальный характер может спровоцировать в них депрессию от внешнего вида, который им не нравится.

Близнецы

Они не любят худеть, но при этом очень амбициозны. Им очень тяжело, когда они не могут достичь чего-то, а похудеть для них это как раз и есть одна из тех недостижимых целей. Они предпочтут работу, развлечения, а о подсчете калорий подумают завтра. В результате вес только скапливается.

Раки

Раки очень подвержены стрессу. Они тяжело переживают проблемы на работе или в личной жизни. А еще есть привычка заедать проблемы. Лишний вес им, конечно, не нравится, но вместо того чтобы что-то с этим делать, они только будут себя жалеть.

Лев

Проблема Льва в том, что он не умеет себе отказывать в разных слабостях. Если это вкусная еда, то Лев наплевает на любую диету. Единственное в чем повезло этому знаку — это с самоуверенностью, ведь даже с лишним весом он считает себя прекрасным.

Козерог

Это заложники привычек. Это и плюс и одновременно минус. Если Козерог примет за привычку хорошо питаться и заниматься спортом, то будет делать это на постоянной основе. Если же наоборот, привыкнет есть по вечерам фаст фуд перед телевизором, то прощай фигура.