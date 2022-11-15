Астрологи сказали, яким знакам не можна поправлятись, бо вони не зможуть схуднути

Астрологи вважають, що знак Зодіаку впливає не лише на долю людини, її характер та звички. А й на зовнішній вигляд, вагу та комплектацію. Звісно наша фігура багато в чому залежить від генетики, способу життя, харчування, наявності чи відсутності спорту. Однак, знак Зодіаку в цьому ділі теж грає не останню роль. Спеціалісти назвали знаки, яким краще не поправлятися, адже зайву вагу їм скинути майже нереально.

Риби

Рибам краще контролювати свою вагу і не допускати появи зайвих кілограмів. Зміни в житті цього знаку — це щось катастрофічне. Тому навряд чи вони візьмуть себе в руки та запишуться в спортзал. Рибам легше просто прийняти себе такими, якими вони є і продовжувати набирати вагу. Сентиментальний характер може спровокувати в них депресію від того зовнішнього вигляду, який їм не подобається.

Близнюки

Вони не люблять худнути, але при цьому дуже амбіційні. Їм дуже важко коли вони не можуть досягнути чогось, а схуднути для них це якраз і є одна з тих недосяжних цілей. Вони нададуть перевагу роботі, розвагам, а про підрахунок калорій подумають завтра. В результаті вага лише накопичується.

Рак

Раки дуже піддаються стресу. Вони важко переживають проблеми на роботі чи в особистому житті. А ще мають звичку заїдати проблеми. Зайва вага їм звісно не подобається, але замість того щоб щось з цим робити, вони лише будуть себе жаліти.

Лев

Проблема Лева в тому, що він не вміє собі відмовляти в різноманітних слабкостях. Якщо це смачна їжа, то Лев наплює на будь-яку дієту. Єдине в чому повезло цьому знаку — від дуже самовпевнений і навіть з зайвою вагою вважає себе прекрасним.

Козеріг

Це заручники звичок. Це і плюс і водночас мінус. Якщо Козеріг візьме за звичку гарно харчуватися і займатися спортом, то робитиме це на постійній основі. Якщо ж навпаки, звикне їсти вечорами фаст фуд перед телевізором, то прощавай фігура.