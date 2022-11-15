Вихід на пенсію в 60-т стане розкішшю: вимоги до стажу зміняться вже за місяць

З 1 січня 2023 року в Україні в черговий раз збільшать вимоги до стажу. З цього моменту вийти на пенсію в 60-т можна буде лише за наявності 30 років страхового стажу. Ті, хто не зможе виконати цю вимогу, будуть змушені працювати щонайменше до 63-х років, а можливо й до 65-ти. При цьому українці, які щойно розміняли сьомий десяток, до кінця поточного року все ще можуть оформити собі пенсію, маючи офіційний стаж 29 років.

Збільшення вимог до страхового стажу щороку на 1 календарний рік в Україні розпочалося ще з 2017-го. Саме тоді було прийнято поправки до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Однак узгоджені владою нововведення вирішили впроваджувати поступово, щоб українцям було простіше до них адаптуватися.

Відтак кількість необхідних років стажу буде збільшуватися кожні 12 місяців, аж доки він не сягне 35 років. А це станеться лише 1 січня 2028 року. Тобто щоб піти на пенсію у 60-т, потрібно буде мати такий стаж:

у 2023-му – мінімум 30 років;

у 2024-му – 31 рік;

у 2025-му – 32 роки;

у 2026-му – 33 роки;

у 2027-му – 34 роки;

у 2028-му – 35 років.

Якщо ж стати пенсіонером в 60-т не вдалося через недостатній страховий стаж, наступний шанс вийти на заслужений відпочинок у громадянина з’явиться аж через 3 роки. Вимоги для 63-річних пенсіонерів будуть вже не такими суворими, а саме:

у 2023-му – мінімум 20 років;

у 2024-му – 21 рік;

у 2025-му –22 роки;

у 2026-му – 23 роки;

у 2027-му – 24 роки;

у 2028-му – 25 років.

Українцям, які в 63 роки не матимуть за плечима відповідного стажу, залишиться лише чекати до 65-ти років. Тут вже вистачить і 15 відпрацьованих офіційно років. Хоча пенсія, на яку можуть розраховувати такі пенсіонери, ненабагато перевищуватиме мінімальну.