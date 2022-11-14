Фонарь из туалетной бумаги: что придумывают украинцы, чтобы осветить дом при отключении электроэнергии

В Украине действуют веерные (по графику) и экстренные (без графика) отключение света. Все из-за того, что в результате ракетных обстрелов повреждены многие объекты критической инфраструктуры. В Киевской области света может быть по несколько часов, а то и целый день. Вечером возникает необходимость альтернативного освещения. Некоторые спасаются свечами, некоторые ищат в Интернете другие варианты. А их здесь множество. Мы собрали самые эффективные, а еще несколько неординарных.

Пять альтернативных источников света

Фонарики, свечи все это понятно. Что касается свечей, то даже старые могут пригодиться. Просто переплавьте воск и залейте его в какой-нибудь крепкий стеклянный сосуд. Среди других способов можно выделить следующее:

Солнечные фонари. Их часто имеют владельцы частных домов, размещая на участке. Ночью они достаточно хорошо освещают. Можно принести такие фонари в дом, заклеить датчик и иметь хороший свет, освещающий помещение минимум пол ночи. Масляные лампы, или свет в банке. Берем не стеклянную банку, добавляем туда фитиль из растительного волокна и немного любого масла. Керосиновая лампа. Древние и очень эффективные осветительные приборы для работы которых требуется керосин, ламповое или парафиновое масло. Люминесцентные палочки. Некоторые из них, светящиеся очень тускло, могут светить даже всю ночь. А дающие яркое освещение проработают час. Фонарь из туалетной бумаги. Это именно тот неординарный вариант, о котором говорилось выше. Правда, использовать его можно только на улице. На палку следует намотать много бумаги, сверху капнуть несколько капель масла и поджечь. Такой факел достаточно долго будет гореть.

Еще вариантом могут стать гирлянды, работающие от батареек. Их кое-кто помещает в стеклянную банку, кое-кто просто развешивает по комнате. Это тоже неплохой вариант, причем очень эстетически красивый.