Ліхтар з туалетного паперу: що придумують українці, аби освітити дім під час вимкнення електроенергії

В Україні наразі діють віялові (за графіком) та екстрені (без графіка) відключення світла. Все через те, що внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено багато об’єктів критичної інфраструктури. В Київській області світла може не бути по кілька годин, а то й цілий день. Ввечері виникає необхідність альтернативного освітлення. Дехто рятується свічками, дехто шукає в Інтернеті інші варіанти. А їх тут безліч. Ми зібрали найефективніші, а ще кілька неординарних.

П’ять альтернативних джерел світла

Ліхтарики, свічки все це зрозуміло. Щодо свічок, то навіть старі можуть стати в нагоді. Просто переплавте віск та залийте його у якусь міцну скляну посудину. Серед інших способів можна виділити наступне:

Сонячні ліхтарі. Їх часто мають власники приватних будинків, розташовуючи на ділянці. Вночі вони досить гарно освітлюють. Можна принести такі ліхтарі в хату, заклеїти датчик і мати гарне світло, яке освітлюватиме приміщення мінімум пів ночі. Олійні лампи, або світло в банці. Беремо не скляну банку, додаємо туди гніт з рослинного волокна і трішки будь-якої олії. Гасова лампа. Давні і дуже ефективні освітлювальні прилади для роботи яких потрібен гас, лампова або парафінова олія. Люмінесцентні палички. Деякі з них, що світять дуже тьмяно, можуть світити навіть всю ніч. А ті, що дають яскраве освітлення пропрацюють годину. Ліхтар з туалетного паперу. Це саме той неординарний варіант про який йшлося вище. Щоправда використовувати його можна лише на вулиці. На палицю слід намотати багато паперу, зверху капнути кілька крапель олії і підпалити. Такий факел досить довго буде горіти.

Ще варіантом можуть стати гірлянди, які працюють від батарейок. Їх дехто поміщає в скляну банку, дехто просто розвішує по кімнаті. Це також непоганий варіант, причому дуже естетично красивий.