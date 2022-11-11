Популярный, а главное незаменимый овощ начал резко дорожать: чем стоит запастись уже?

В Украине ситуация с ценами очень нестабильная. В основном они дорожают, причем постоянно. Иногда некоторые товары резко начинают падать в цене, но это только единицы. Например, сейчас ждут подешевения гречки, потому что ее урожай очень хороший и посеяли крупы в этом году гораздо больше, чем в прошлом году. А все остальное дорожает. И вот снова удивил картофель. Еще недавно эксперты заявляли, что цена картофеля снизилась и будет дешеветь, ведь аграрии хотят избавиться от львиной доли урожая из-за непонимания, что будет дальше. И вот очередная информация о подорожании сразу на 25%. Так в чем дело?

Из-за большого спроса цены на картофель выросли

В октябре спрос на картофель начал резко расти из-за того, что он подешевел. Фермеры быстро избавились от овощей, не пригодных к длительному хранению. При этом спрос не снизился, а потому цены пошли вверх. В настоящее время в торговых сетях стоимость картофеля колеблется от 5 до 9 гривен. Говорят, может быть еще больше, так что если вы имеете привычку закупать картофель на всю зиму не затягивайте. Более выгодной цены вероятно уже не будет.

Будет дорожать абсолютно все

Эксперты говорят, что будут постепенно дорожать абсолютно все товары. Все потому, что начинается сезон отопления, а также короткий световой день, за счет чего предпринимателям придется гораздо больше платить за электроэнергию. Некоторые товары и вовсе будут постепенно исчезать с полок. К примеру, тепличные овощи. Многие предприниматели просто заморозили этот бизнес до весны из-за невозможности удерживать теплицы. Печальное дело и с куриными яйцами. Восстановить молодое поголовье сложно, отапливать большие фермы трудно, и еще оккупанты уничтожили самую большую птицеферму в Украине. Эксперты говорят, что цена яиц в ближайшее время точно не снизится, а разве что наоборот.