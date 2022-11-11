Популярний, а головне незамінний овоч почав різко дорожчати: чим варто запастися вже?

В Україні ситуація з цінами дуже нестабільна. Переважно вони дорожчають, причому стабільно. Інколи, деякі товари різко починають падати в ціні, але це лише одиниці. Наприклад, наразі чекають на подешевшання гречки, тому що її врожай дуже гарний і посіяли крупи цьогоріч набагато більше ніж в минулому році. А все інше натомість дорожчає. І от знову здивувала картопля. Ще недавно експерти заявляли, що ціна картоплі знизилась і буде дешевшати, адже аграрії хочуть позбутися левової частки врожаю через нерозуміння, що буде далі. І от, чергова інформація про подорожчання одразу на 25%. То в чому справа?

Через великий попит ціни на картоплю зросли



В жовтні попит на картоплю почав різко рости через те, що вона подешевшала. Фермери швидко позбулися овочів, не придатних до тривалого зберігання. При цьому попит не знизився, а відтак ціни пішли вгору. Наразі в торгових мережах вартість картоплі коливається від 5 до 9 гривень. Кажуть, може бути ще більше, тож якщо ви маєте звичку закуповувати картоплю на всю зиму не затягуйте. Вигіднішої ціни ймовірно вже не буде.

Дорожчатиме абсолютно все

Експерти кажуть, що поступово дорожчатимуть абсолютно всі товари. Все через те, що починається сезон опалення, а також короткий світловий день, за рахунок чого підприємцям доведеться набагато більше платити за електроенергію. Деякі товари й зовсім поступово зникатимуть з полиць. Наприклад, тепличні овочі. Багато підприємців просто заморозили цей бізнес до весни, через неможливість утримувати теплиці. Сумна справа й з курячими яйцями. Відновити молоде поголів’я складно, опалювати великі ферми важко, і ще й окупанти знищили найбільшу птахоферму в Україні. Експерти кажуть, що ціна яєць найближчим часом точно не знизиться, а хіба ще навпаки.