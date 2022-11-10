Названы четыре имени владелицы которых после 40 остаются одинокими

Есть специалисты, умеющие по имени “прочесть” приблизительную судьбу человека. Они искренне считают, что имя способно вносить коррективы в нашу жизнь. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Что-то схоже и с людьми. Эксперты назвали четыре женских имени, которыми не стоит называть дочь, если вы желаете ей долгой и счастливой супружеской жизни. Аура в этих имен, не самая лучшая.

Инга

Инги придирчивые, разборчивые, совсем не любят терпеть и замечают даже мельчайшие недостатки, сразу акцентируя на них внимание. Угодить им дело очень непростое. А еще Инга из тех женщин, которым быстро надоедает рутинная жизнь. Обыденность съедает романтику и вот Инга уже не хочет работать над отношениями, или вдыхать в них новые эмоции. В результате после 40 эти женщины часто одиноки.

Ульяна

Ульяна очень решительная и самоуверенная. Она искренне верит, что заслуживает самого лучшего мужчину и всеми способами готова его искать. Ей очень долго не удается выйти замуж, а если она и найдет партнера, то будет постоянно хотеть, чтобы он тянулся к ее требованиям. К сожалению, не каждый мужчина подобное выдерживает и как результат Ульяна часто остается сама.

Аида

Аиды обожают работать. Они карьеристки и не планируют никогда останавливаться на достигнутом. Аида любит деньги и красивую жизнь и умеет их зарабатывать. Проблема в том, что она хочет не только мужчину с такими же абмициями, но еще и выше их. Тогда ей с ним интересно, но не каждому такая вечная гонка, кто лучше, приходится по душе.

Регина

Проблема Регины в том, что она очень влюбчива. У нее часто есть много партнеров, из-за чего мужчины не слишком серьезно воспринимают этих девушек. Регину больше выбирают для интрижек, а вот для семейной жизни гораздо реже.