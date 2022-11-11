Війна на цифровому фронті: українцям розповіли, як вберегти свій телефон від російських вірусів

Війна України з росією це не лише протистояння армій, а й битва технологій. Ворог атакує нас на полі бою, у соцмережах і навіть намагається заволодіти даними з наших телефонів. У зв’язку з цим в Держспецзв’язку закликали українців оберігати свої смартфони від стороннього втручання та розповіли, як самостійно виявляти та видаляти небезпечні віруси.

За словами спеціалістів відомства, вірус можна розпізнати по кільком характерним ознакам. Зокрема:

швидка розрядка телефону;

сповільнення його роботи або так зване «зависання»;

постійні збої в роботі.

Щоб вчасно виявити вірус на своєму телефоні, користувачам радять час від часу переглядати встановлені програми. Якщо у переліку з’явиться програма, яку власник пристрою не завантажував, можливо це і є вірус.

Видалити вірус користувач може самостійно. Для цього необхідно виконати кілька нескладних кроків:

Перевести смартфон у безпечний режим, наприклад вимкнути інтернет або увімкнути режим «У літаку». Просканувати пристрій антивірусом та видалити всі небезпечні файли, які він виявить. Якщо вбудованого антивіруса в телефоні немає, його потрібно завантажити в офіційному магазині додатків, наприклад App Store чи Google Play. В крайньому випадку можна підключити смартфон до комп’ютера та перевірити встановленим на ньому антивірусом. Якщо видалити вірус все ж не вдалося, пристрій необхідно скинути до заводських налаштувань. Але тоді всі файли, в тому числі фото та відео, що були на ньому, зникнуть назавжди.

Звісно ж не обов’язково видаляти вірус власноруч, ризикуючи вмістом свого смартфону. Завжди можна звернутися у сервісний центр, де цю проблему вирішить кваліфікований майстер.

У Держспецзв’язку також наголосили, що українцям варто завантажувати на свої смартфони лише програми відомих виробників та уникати додатків авторства російських IT-компаній. Адже росіяни навмисно можуть розміщувати в мережі додатки з вірусами, щоб заволодіти даними українських користувачів.