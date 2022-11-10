Названо чотири імені, власниці яких після 40 залишаються самотніми

Є фахівці, які вміють по імені “прочитати” приблизну долю людини. Вони щиро вважають, що ім’я здатне вносити корективи у наше життя. Як корабель назвеш, так він і попливе. Щось схоже й з людьми. Експерти назвали чотири жіночих імені, якими не варто називати дочку, якщо ви бажаєте їй довгого та щасливого подружнього життя. Аура в імені, не найкраща.

Інга

Інги прискіпливі, перебірливі, зовсім не люблять терпіти та помічають навіть найдрібніші недоліки, одразу ж акцентуючи на них увагу. Догодити їм справа дуже непроста. А ще Інга з тих жінок, яким швидко набридає рутинне життя. Буденність з’їдає романтику і ось Інга вже не хоче працювати на стосунками, чи вдихати в них нові емоції. Як результат після 40 ці жінки часто самотні.

Уляна

Уляна дуже рішуча та самовпевнена. Вона щиро вірить, що заслуговує найкращого чоловіка та всіма способами готова його шукати. Їй дуже довго не вдається вийти заміж, а якщо вона й знайде партнера, то постійно хотітиме, щоб він тягнувся до її вимог. На жаль, не кожен чоловік подібне витримує і як результат Уляна часто залишається сама.

Аїда

Аїди обожнюють працювати. Вони кар’єристки, і не планують ніколи зупинятися на досягнутому. Аїда любить гроші та красиве життя і вміє їх заробляти. Проблема в тому, що вона хоче не лише чоловіка з такими ж абміціями, а ще вищого за неї. Тоді їй цікаво, але не кожному така вічна гонка, хто кращий, приходиться до душі.

Регіна

Проблема Регіни в тому, що вона дуже влюблива. В неї часто є багато партнерів через що чоловіки не надто серйозно сприймають цих дівчат. Регіну більше обирають для інтрижок, а от для сімейного життя набагато рідше.