Названа новая дата конца света, а также, как именно это произойдет

В последние несколько десятилетий уже неоднократно говорили о том, что будет конец света. Разнообразные эксперты руководствовались календарем Майя, всевозможными пророчествами и другими источниками. И вот появилась новая дата. Ее спрогнозировал компьютер World One, который до этого уже угадывал некоторые прогнозы. Итак, когда придет конец человечеству, и как это случится? Рассказываем.

Новая дата конца света – 2050 год

Суперкомпьютер World One был создан в 1973 году по заказу Римского клуба. Его главная задача отслеживать закономерность в человеческой цивилизации. Моделировать влияние человечества на природу и экологию и высчитывать разные катастрофы. Так вот, машина считает, что конец света наступит в 2050 году. Мол именно к этому моменту экология будет в столь ужасном состоянии, что все живое просто вымрет. Сначала, будет невероятная жара, люди будут массово покидать определенные края в поисках более подходящего для жизни места. К слову, несколько лет назад некоторые прогнозы компьютера уже сбылись. По крайней мере, он прогнозировал резкое снижение уровня природных ресурсов и важных минералов.

Ученые тоже считают, что глобальная экологическая катастрофа очень близка

Не только машины прогнозируют конец всему живому. Люди тоже так считают, по крайней мере, климатолог Йохана Рокстрема. Ученые уверены, что глобальное потепление будет стремительно набирать обороты, и уже через 50 лет на Земле будет очень много территорий непригодных для жизни.

Напомним, что конец света предсказывали множество раз. В Википедии даже есть соответствующая страница, где собраны все даты и их десятки. Что касается ближайших дат, кроме 2050 года, то 2036 год — столкновение с астероидом Алофис. Еще 2060 и 2098 годы и многие другие. Некоторые связывают с космическими катастрофами, некоторые из библейскими пророчествами.