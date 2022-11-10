Названа нова дата кінця світу, а також, як саме це трапиться

Протягом останніх кількох десятиліть вже неодноразово говорили про те, що буде кінець світу. Різноманітні експерти керувалися календарем Майя, всілякими пророцтвами та іншими джерелами. І от, з’явилася нова дата. Її спрогнозував комп’ютер World One, який до цього вже вгадував з деякими прогнозами. Тож коли настане кінець людству, та як це трапиться? Розповідаємо.

Нова дата кінця світу — 2050 рік

Суперкомп’ютер World One було створено у 1973 році на замовлення Римського клубу. Його головне завдання відслідковувати закономірність в людській цивілізації. Моделювати вплив людства на природу та екологію та вираховувати різноманітні катастрофи. Так от, машина вважає, що кінець світу настане у 2050 році. Мовляв саме до цього моменту екологія буде в настільки жахливому стані, що все живе просто вимре. Спочатку, буде неймовірна спека, люди масово покидатимуть певні краї в пошуках більш придатного для життя місця. До слова, кілька років тому деякі прогнози комп’ютера вже збулися. Принаймні він прогнозував різке зниження рівня природних ресурсів та важливих мінералів.

Вчені теж вважають, що глобальна екологічна катастрофа дуже близько

Не лише машини прогнозують кінець всьому живому. Люди теж так вважають, принаймні кліматолог Йохана Рокстрема. Науковці впевнені, що глобальне потепління стрімко набиратиме обертів, і вже через 50 років на Землі буде дуже багато територій не придатних для життя.

Нагадаємо, що кінець світу пророкували безліч разів. У Вікіпедії навіть є відповідна сторінка де зібрано всі дати і їх десятки. Щодо найближчих дат, окрім 2050 року, то це 2036 рік — зіткнення з астероїдом Алофіс. Ще 2060 та 2098 роки і багато інших. Деякі пов’язують з космічними катастрофами, деякі з біблійними пророцтвами.