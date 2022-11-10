Киевстар обновил условия некоторых тарифов: теперь у их владельцев будет больше привилегий

10 ТВОЙ и ВСЕ ВМЕСТЕ. Для абонентов подключенных эти тарифы теперь открыты звонки в еще больше стран. К списку добавились Испания, Молдова и Румыния. Раньше звонить по телефону можно было в Польшу, Италию, Германию, Чехию, Узбекистан, Израиль, США, Канаду, Китай и Индию.

Звонить сразу в 13 стран могут владельцы нескольких тарифных планов

Пока звонить в эти страны можно имея тарифный план: Твой Старт, Твой выбор, Твой Оптимум, Твой Максимум, Твой Безлим, Вкусный, ВСЕ ВМЕСТЕ Оптимум, ВСЕ ВМЕСТЕ Максимум, ВСЕ ВМЕСТЕ Оптимум+ТВ, ВСЕ ВМЕСТЕ Максимум+ТВ. А также звонки в эти страны возможны в Суперсиле 100 минут на другие сети и за границу для абонентов с указанными тарифами. Это очень актуально, ведь сейчас множество семей разъединились из-за войны, и многие члены семей находятся за границей, в то время как их близкие все еще в Украине.

Киевстар возвращается на освободившиеся территории

Несколько дней назад Киевстар сообщил, что постепенно восстанавливает связь на находившихся в оккупации территориях. В настоящее время активно восстанавливается существующая инфраструктура и строится новая. Также некоторое время жители освобожденных территорий смогут звонить родным и знакомым бесплатно, как и пользоваться мобильным интернетом. Более того, этими бонусами могут пользоваться и клиенты других операторов, связь которых пока не восстановлена. Переключиться на «Киевстар» можно на условиях национального роуминга. Для этого необходимо зайти в настройку телефона и выбрать доступную сеть. Связь постараются вернуть максимально быстро в каждый город и село, откуда ВСУ выгнали оккупантов.