Как дорого стоит арендовать виртуальный сервер

Аренда виртуального сервера в Украине сегодня очень популярная услуга, потому что все больше бизнесов переходят в IT. Поэтому статья будет полезной тем, кто хочет разобраться, за что платит клиент, который арендует виртуальный сервер VPS/VDS. VPS — это услуга предоставления виртуального выделенного сервера пользователю в аренду. На нем можно хранить информацию, любые данные и файлы, создавать целые библиотеки, устанавливать приложения, запускать вебсайты.

VPS — идеальный вариант для тех, у кого нет достаточно крупной суммы на покупку необходимого оборудования. Или у разработчиков есть много сайтов на разных серверах, но они хотят разместить их все на одном. Если информация требует высокой степени конфиденциальности, аренда VPS станет лучшим способом ее скрыть.

Как формируется цена аренды VPS

VPS сервер имеет те функции, что и физический, но стоит дешевле. У каждого такого сервера есть свои процессы и конфигурации, ресурсы и администрирование. Важно разбираться, какой тип ОС нужен: виртуальный сервер Windows или Linux и другие факторы. Они формируют цену для покупателя. Рассмотрим вопрос подробнее, а именно что формирует стоимость аренды виртуального сервера:

Операционная система — клиент сам выбирает оптимальное для себя предложение: на какой операционной системе работает сервер. Например, если выбрать Linux, можно самостоятельно выбирать графические инструменты и рабочие параметры. Такой вариант уже сам по себе будет стоить дороже. Пакет услуг — количество машин, наличие/отсутствие резервного копирования, SLL сертификаты, доменные имена и др. Оплата услуг хостера. Обслуживание сервера.

Компании и физические лица, которые уже «собаку съели» на аренде серверов также обращают внимание на такие параметры, как, например, расположение дата-центра. Мало кто знает, но чем меньше расстояние между физической машиной и пользователем, тем меньше время отклика. Однако такие параметры с легкостью компенсирует качественное оборудование и обслуживание.

Каждая компания по-разному формирует итоговую цену на аренду. Например, Gmhost предлагает цену, на виртуальные сервера, от 3 долларов в месяц. Другая популярная украинская компания Zomro предоставляет услуги от 2,48 евро в месяц. У Fornex цены выше, чем у первых двух компаний, они предлагают аренду по стоимости от 6 баксов. S-host самый дешевый, его услуги от 1,5 долларов. Но речь идет о минимальном наборе опций: малое количество ядер, минимум ОЗУ.

Если нужны гарантии, надежность, безопасность и быстрая работа, необходимо смотреть на провайдеров, которые предлагают аренду по цене от 10-12 долларов, как у Deltahost. К тому же стоит учитывать, что аренду берут минимум на полгода, год, потом при необходимости продлевают.

Чтобы убедиться, что вы нашли своего провайдера, обязательно пробуйте тестовый период, консультируйтесь, говорите для чего вам нужен сервер. Разные компании предлагают разный тестовый период и можно получить VPS сервер бесплатно на время от 3 дней до месяца.

Аренда VPS на Deltahost

Провайдеров много, но почему стоит обратить внимание на Deltahost? Во-первых, у них все оборудование свое. Все работает честно, нет подводных камней. Они дают гарантию аптайма 99,9% и предоставляют бесплатное администрирование. Дата-центры находятся в Украине, США и Нидерландах. Это оптимальные страны для работы и бизнеса. Все работает на железе Intel Xeon 64bit, время отклика составляет не более 15 минут. У компании есть много реальных отзывов от клиентов.

Это подходит новичкам, которые запускают свой первый в жизни сайт, и специалистам, которые знают, чего хотят. С этими ребятами сайты будут работать, как швейцарские часы, проверено годами опыта.