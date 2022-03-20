Наручные часы Улис Нардин: особенности и выбор





Швейцарские хронометры известны во всем мире, они ценятся за точность хода, уникальность дизайнерского оформления, применение высококачественных материалов. Особым спросом пользуются часы Улис Нардин, которые производятся с 1846 года.

Изначально они были разработаны специально для моряков и военных, а сегодня считаются эталоном швейцарского качества и надежности. Приобрести их можно в интернет-магазине Watches-Master, который гарантирует оригинальность, быструю доставку в любую точку мира и оказывает гарантийное/послегарантийное обслуживание.

В чем особенности швейцарских часов Улис Нардин?

Швейцарские часы Ulysse Nardin имеют особый фирменный логотип – корабельный якорь. Это статусный аксессуар премиум-класса для состоятельных и успешных людей. К другим отличительным особенностям хронометров этого бренда относят следующее:

применение механических калибров личного изготовления;

система Dual Constant и калибр с турбийоном (без заводной головки и стрелок);

применение нестандартных материалов (кремния и др.);

необычное комбинирование титана и нержавеющей стали;

элегантность дизайна;

огромное разнообразие форм корпуса (не только классическая круглая, но и квадратная, бочкообразная и пр.).

На сайте компании watches-master.ua представлен большой выбор коллекций для мужчин. Это дорогостоящий и статусный аксессуар, который подчеркнет вкус и материальное благополучие владельца.

Главные критерии выбора хронометра

При покупке новых часов на руку стоит обратить внимание не только на бренд, но и ряд важных характеристик. К ним относят следующее:

часовой механизм (механика или кварц);

стекло циферблата (сапфировое или минеральное кварцевое);

функциональность;

корпус: диаметр, толщина, материалы, форма;

декоративное украшение;

калибр и запас хода;

водонепроницаемость;

браслет/ремешок.

Классикой считается механический часовой механизм, он характеризуется надежной и долговечной работой, но и требует особого ухода. На хронометрах производства Швейцарии устанавливают, как правило, сапфировое стекло циферблата.

Оно максимально прозрачное, твердое и прочное, отсутствуют солнечные блики. Конечная стоимость часов зависит также и от их функциональности, то есть наличия дополнительных функций.

Это может быть секундомер, таймер, будильник, тахиметрическая шкала, компас, индикатор запаса хода/батареи и др. Элитные хронометры часто украшают драгоценными камнями (бриллиантами, сапфирами, рубинами и др.).

Интернет-магазин Watches Master Украина предлагает большой выбор оригинальных швейцарских хронометров, среди которых и Ulysse Nardin. К популярным коллекциям относят Marine Chronometer Lady и Marine Chronograph, Classico Enamel и Jade, Dual Time и Manufacture, Executive и Executive Dual Time Lady для богатых мужчин и женщин.

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