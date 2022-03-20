Наручные часы Улис Нардин: особенности и выбор
Швейцарские хронометры известны во всем мире, они ценятся за точность хода, уникальность дизайнерского оформления, применение высококачественных материалов. Особым спросом пользуются часы Улис Нардин, которые производятся с 1846 года.
Изначально они были разработаны специально для моряков и военных, а сегодня считаются эталоном швейцарского качества и надежности. Приобрести их можно в интернет-магазине Watches-Master, который гарантирует оригинальность, быструю доставку в любую точку мира и оказывает гарантийное/послегарантийное обслуживание.
В чем особенности швейцарских часов Улис Нардин?
Швейцарские часы Ulysse Nardin имеют особый фирменный логотип – корабельный якорь. Это статусный аксессуар премиум-класса для состоятельных и успешных людей. К другим отличительным особенностям хронометров этого бренда относят следующее:
- применение механических калибров личного изготовления;
- система Dual Constant и калибр с турбийоном (без заводной головки и стрелок);
- применение нестандартных материалов (кремния и др.);
- необычное комбинирование титана и нержавеющей стали;
- элегантность дизайна;
- огромное разнообразие форм корпуса (не только классическая круглая, но и квадратная, бочкообразная и пр.).
На сайте компании watches-master.ua представлен большой выбор коллекций для мужчин. Это дорогостоящий и статусный аксессуар, который подчеркнет вкус и материальное благополучие владельца.
Главные критерии выбора хронометра
При покупке новых часов на руку стоит обратить внимание не только на бренд, но и ряд важных характеристик. К ним относят следующее:
- часовой механизм (механика или кварц);
- стекло циферблата (сапфировое или минеральное кварцевое);
- функциональность;
- корпус: диаметр, толщина, материалы, форма;
- декоративное украшение;
- калибр и запас хода;
- водонепроницаемость;
- браслет/ремешок.
Классикой считается механический часовой механизм, он характеризуется надежной и долговечной работой, но и требует особого ухода. На хронометрах производства Швейцарии устанавливают, как правило, сапфировое стекло циферблата.
Оно максимально прозрачное, твердое и прочное, отсутствуют солнечные блики. Конечная стоимость часов зависит также и от их функциональности, то есть наличия дополнительных функций.
Это может быть секундомер, таймер, будильник, тахиметрическая шкала, компас, индикатор запаса хода/батареи и др. Элитные хронометры часто украшают драгоценными камнями (бриллиантами, сапфирами, рубинами и др.).
Интернет-магазин Watches Master Украина предлагает большой выбор оригинальных швейцарских хронометров, среди которых и Ulysse Nardin. К популярным коллекциям относят Marine Chronometer Lady и Marine Chronograph, Classico Enamel и Jade, Dual Time и Manufacture, Executive и Executive Dual Time Lady для богатых мужчин и женщин.