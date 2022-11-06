Новини

В продаже появились куриные яйца по 280 гривен за десяток: что будет дальше

07.11.2022
1 хвилина на прочитання

В Украине в последние два месяца существенно выросли цены на куриные яйца. Несколько дней назад в Киеве зафиксирован настоящий рекорд, за десять яиц просят аж 280 гривен. 

Об этом рассказали в социальных сетях жители Киева. 

На прилавках столичного супермаркета появились органические яйца производства Испании за 169 гривен, но они упакованы по 6 штук. То есть за десяток яиц придется заплатить аж 280 гривен, то есть 28 гривен за яйцо. Для сравнения, всего год назад за 28 гривен можно было купить десяток яиц. 

На упаковке с яйцами указано, что их снесли куры породы минорка и они и импортированы в Украину с Испании. 

Отметим, что супермаркет GoodWine, где продаются “золотые” яйца, специализируется на продаже импортных органических продуктов. 

Украинцы встретили такую новость шутками и мемами:

  • “Неправильно породу назвали, надо было назвать “мажорка””.
  • Другие говорят, что яйца стоят дешевле даже в Испании, всего 2 евро за десяток.
  • После всех событий, уже инопланетяне не удивят, не говоря уже о цене на яйца. 

В то же время в Министерстве аграрной политики обещают, что стоимость яиц стабилизируется в ближайшие недели. Дело в том, что Минагрополитики заключило меморандум с ассоциацией “Союз птицеводов Украины”, который позволит стабилизировать цены на популярный продукт и предотвратит превышение оптоово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляют в торговые сети. 

Уже традиционно яйца дорожают под новый год и Рождество, но в этом году побиты все рекорды. Причина сумасшедших цен — уничтожение половины птицефабрик из-за вторжения русских оккупантов. Нелюди наносят удары по критически важной инфраструктуре, они не щадят даже кур или свиней, которые явно не несут никакой угрозы. 

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


07.11.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button