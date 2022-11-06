В продаже появились куриные яйца по 280 гривен за десяток: что будет дальше

В Украине в последние два месяца существенно выросли цены на куриные яйца. Несколько дней назад в Киеве зафиксирован настоящий рекорд, за десять яиц просят аж 280 гривен.

Об этом рассказали в социальных сетях жители Киева.

На прилавках столичного супермаркета появились органические яйца производства Испании за 169 гривен, но они упакованы по 6 штук. То есть за десяток яиц придется заплатить аж 280 гривен, то есть 28 гривен за яйцо. Для сравнения, всего год назад за 28 гривен можно было купить десяток яиц.

На упаковке с яйцами указано, что их снесли куры породы минорка и они и импортированы в Украину с Испании.

Отметим, что супермаркет GoodWine, где продаются “золотые” яйца, специализируется на продаже импортных органических продуктов.

Украинцы встретили такую новость шутками и мемами:

“Неправильно породу назвали, надо было назвать “мажорка””.

Другие говорят, что яйца стоят дешевле даже в Испании, всего 2 евро за десяток.

После всех событий, уже инопланетяне не удивят, не говоря уже о цене на яйца.

В то же время в Министерстве аграрной политики обещают, что стоимость яиц стабилизируется в ближайшие недели. Дело в том, что Минагрополитики заключило меморандум с ассоциацией “Союз птицеводов Украины”, который позволит стабилизировать цены на популярный продукт и предотвратит превышение оптоово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляют в торговые сети.

Уже традиционно яйца дорожают под новый год и Рождество, но в этом году побиты все рекорды. Причина сумасшедших цен — уничтожение половины птицефабрик из-за вторжения русских оккупантов. Нелюди наносят удары по критически важной инфраструктуре, они не щадят даже кур или свиней, которые явно не несут никакой угрозы.