Украинцев могут штрафовать за включенный свет: что нужно знать?

Сейчас в Украине продолжается комендантский час, а также режим светомаскировки. Это нужно не только для того, чтобы сэкономить электроэнергию, но и чтобы врагу ночью было трудно наводить свои цели о тех или иных объектах. За нарушение светомаскировки и комендантского часа теперь хотят начать штрафовать, а могут даже лишать свободы. Вот что нужно знать.

В Верховной Раде размышляют над новым законопроектом

Сейчас в Верховной Раде рассматривают новый законопроект №8096, согласно которому могут усилить наказание для пренебрегающих комендантским часом или светомаскированием.

И вот каким может быть наказание:

Нарушение комендантского часа может караться штрафом в размере от 340 до 680 гривен. Или общественными работами сроком до 40 часов. Если нарушен режим светомаски, то штраф от 510 до 850 гривен. А если нарушают госслужащие, то штраф выше, а именно до 1700 грн. Если нарушение повторяется, то штрафы растут. К примеру, для госслужащих это уже будет 3400 грн. Вместо штрафа можно получить исправительные работы на 6 месяцев.

Также за нарушение комендантского часа могут задерживать сроком на три дня. Это если нужно будет определить личность задержанного. Если из-за нарушения режима светомаски погибают люди, то нарушителю грозит заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Света может не быть неделями и даже больше

К светомаскировкам прибавилась еще и другая проблема, а именно необходимость экономить электроэнергию. Более того, во многих городах продолжаются веерные отключения электроэнергии. Все потому, что врагу удалось уничтожить или повредить суммарно до 40% объектов инфраструктуры. Пока все оперативно чинят, но света может не быть еще достаточно долго, особенно если обстрелы продолжатся.